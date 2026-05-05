東京・町田市のグループホームに入所する男性の行方が分からなくなり、警視庁が顔写真を公開し情報提供を呼びかけています。行方が分からなくなっているのは、町田市の障害者向けグループホームに入所する藤巻諒矢さん（31）です。4月25日夜に施設を出た後、海老名駅で姿を確認されたのを最後に行方が分かっていません。警視庁が目撃情報を求めています。藤巻さんの特長は身長170cm、上下グレーのスウェット、服の裏地には「ふじま