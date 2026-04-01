さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニーやピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は、サッと取り出せて家事が捗る、4柄20枚入りの「マイクロファイバーキッチンクロス」を紹介します☆

スケーター ディズニー、ピクサー「マイクロファイバーキッチンクロス」ミッキーマウス／くまのプーさん／トイ・ストーリー

価格：各1,760円（税込）

サイズ：約21×21cm

容量：1箱20枚入り（4柄×各5枚）

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、雑貨店、キャラクターグッズ専門店など

スケーターから、ディズニー、ピクサーの大人気キャラクターである「ミッキーマウス」「くまのプーさん」『トイ・ストーリー』のデザインが施された「マイクロファイバーキッチンクロス」が登場。

かわいいキャラクター柄のクロスがたっぷり20枚入ったボックスタイプのキッチングッズです。

から拭き・水拭き両用で、キッチン周りはもちろん、リビングのホコリ取りなど、様々なお掃除シーンで活用できます。

箱からティッシュのようにサッと取り出せる手軽さで、毎日の家事を楽しくサポート。

毎日の面倒な拭き掃除も、お気に入りのキャラクターデザインなら楽しい時間に変わりそうです☆

キッチンクロスはボックスタイプになっており、ティッシュペーパーのように片手で1枚ずつサッと取り出すことができるのも魅力。

作業の途中でクロスが必要になった際もスムーズに対応でき、家事の時短につながります。

マイクロファイバーキッチンクロス ミッキーマウス

POS：4973307738005

品番：KMKC20

世代を超えて愛される「ミッキーマウス」の様々な表情が楽しめるデザイン。

「ミッキーマウス」のお顔アップや「ミニーマウス」と共に食事をするシーンなど全4柄が封入されています。

落ち着いたカラーリングで、どんなキッチンにも自然に馴染むキッチングッズです。

マイクロファイバーキッチンクロス くまのプーさん

POS：4973307738012

品番：KMKC20

温かみのある色合いと、「くまのプーさん」の癒やされるイラストが特徴のマイクロファイバーキッチンクロス。

「くまのプーさん」のお友だち「ピグレット」との仲睦まじいシーンがたっぷり落とし込まれています。

毎日の家事の合間に、ほっと一息つけるような優しいデザインです。

マイクロファイバーキッチンクロス トイ・ストーリー

POS：4973307738029

品番：KMKC20

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」、「エイリアン」などおなじみの仲間たちが勢揃いしたポップなデザイン。

「ジェシー」や「ブルズアイ」「ダッキー」「バニー」「フォーキー」柄もアソートされています。

お掃除の時間が明るく楽しくなるような、元気いっぱいの柄ばかりです。

「マイクロファイバーキッチンクロス」は、箱に20枚のクロスが入った大容量タイプ。

1箱の中に4種類の異なる柄が5枚ずつアソートされているため、使うたびに選ぶ楽しさがあり、用途や場所に合わせて柄を使い分けるといった工夫も可能です。

素材には微細な汚れもしっかりと絡め取るマイクロファイバーが採用されており、から拭きと水拭きの両方に対応しているため、コンロ周りの油汚れからテーブルの水滴、窓ガラスの拭き掃除まで、これ1つで家中をピカピカに保つことができます。

クロスのサイズは約21×21cmと、手のひらに収まりやすく絞りやすい絶妙なサイズ感に設計されているため、女性の手でも扱いやすく、細かい部分の拭き掃除も快適に行えます。

ボックスのパッケージデザインもそれぞれのキャラクターの世界観を表現したかわいらしい仕上がりとなっており、キッチンやリビングにそのまま置いておいてもインテリアのアクセントとして楽しめるのも嬉しいポイントです☆

から拭き・水拭き両用で家中ピカピカにでき、ティッシュ感覚で手軽に使える、かわいいディズニーキャラクターなどがデザインされたクロスボックス。

スケーターのディズニー、ピクサーデザイン「マイクロファイバーキッチンクロス」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

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