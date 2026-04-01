SiMが4月1日、約1年2ヶ月ぶりの新曲「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」を配信リリースした。これに伴って同新曲のミュージックビデオが公開となった。

“デッデデデッデ！(Dead×5)”という強烈なフレーズからジェットコースターの如く駆け抜ける新曲は、バンド初の試みとして米国人プロデューサーを迎えて制作されたもの。SiM元来の破茶滅茶ぶりにさらに輪をかけた世界照準のメタルコアナンバーだ。主催フェス＜DEAD POP FESTiVAL 2026＞開催直前の新曲発表となる。

「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」のミュージックビデオは、ハリウッド映画に登場するような“トンデモ日本”風のオリエンタルなセットが狂乱のスペースと化し、5回どころか25回以上の“DEAD”が乱れ咲く。2025年の英国＜Download Festival＞でメインステージアクトに抜擢されるなど、世界的アーティストSiMを象徴するギミック満載の映像に仕上がっているとのことだ。

SiMは4月20日の静岡・浜松窓枠を皮切りに8月3日の東京・Spotify O-EASTまで、全国24箇所をまわるワンマンツアー＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞を開催する。現在制作中のニューアルバムから全公演1曲以上演奏することがアナウンスされているなど実験的なツアーでもある。

■配信シングル「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」

2026年4月1日(水)リリース

配信リンク：https://sim.lnk.to/FiVETiMES

■SiM主催フェス＜DEAD POP FESTiVAL 2026＞

4月4日(土) 神奈川県川崎市 東扇島東公園特設会場

4月5日(日) 神奈川県川崎市 東扇島東公園特設会場

open9:00 / start11:30 ※両日共通

▼DAY1出演者

SiM / Chevon / dustbox / Fear, and Loathing in Las Vegas / ハルカミライ / HAWAIIAN6 / HEY-SMITH / マキシマム ザ ホルモン / BABYMETAL / PassCode / SHADOWS / SHANK / しけもくロッカーズ

▼DAY2出演者

SiM / 04 Limited Sazabys / ANKOR (ESP) / coldrain / Crystal Lake / Good Grief / HIKAGE / MAN WITH A MISSION / THE ORAL CIGARETTES / See You Smile / SKA FREAKS / THORNHILL (AUS) / WANIMA

詳細：https://deadpopfest.com/

■ツアー＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞

4月20日(月) 静岡・浜松窓枠

open19:00 / start19:30

4月22日(水) 兵庫・神戸太陽と虎

open19:00 / start19:30

4月27日(月) 愛媛・松山W STUDIO RED

open19:00 / start19:30

4月29日(水/祝) 鹿児島CAPARVO HALL

open19:00 / start19:30

4月30日(木) 佐賀GEILS

open19:00 / start19:30

5月07日(木) 埼玉・HEAVEN’S ROCK熊谷VJ-1

open19:00 / start19:30

5月11日(月) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

open19:00 / start19:30

6月12日(金) 滋賀U☆STONE

open19:00 / start19:30

6月16日(火) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

open19:00 / start19:30

6月18日(木) 広島クラブクアトロ

open19:00 / start19:30

6月22日(月) 香川・高松festhalle

open19:00 / start19:30

6月23日(火) 京都・KYOTO MUSE

open19:00 / start19:30

6月25日(木) 石川・金沢EIGHT HALL

open19:00 / start19:30

7月01日(水) 岐阜club-G

open19:00 / start19:30

7月03日(金) 福井SNOT

open19:00 / start19:30

7月08日(水) 北海道・札幌ペニーレーン24

open19:00 / start19:30

7月10日(金) 北海道・苫小牧ELL CUBE

open19:00 / start19:30

7月12日(日) 青森・八戸For me

open19:00 / start19:30

7月14日(火) 秋田CLUB SWINDLE

open19:00 / start19:30

7月15日(水) 岩手・盛岡club Change WAVE

open19:00 / start19:30

7月17日(金) 福島・郡山Hipshot Japan

open19:00 / start19:30

7月28日(火) 富山SOUL POWER

open19:00 / start19:30

7月30日(木) 長野CLUB JUNK BOX

open19:00 / start19:30

8月03日(月) 東京・Spotify O-EAST

open18:30 / start19:30

※全公演ワンマン

※全公演1曲以上の新曲を演奏

※19:30開演／演奏時間は約60〜70分間予定

▼チケット

￥5,500(税込) ※一般発売中

※入場時別途ドリンク代必須

※お1人様4枚まで

※6歳以上有料(保護者1名につき6歳未満のお子様1名同伴可)