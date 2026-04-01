DR¥³¥ó¥´¤¬52Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¡ª ¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡ÚÂçÎ¦´ÖPO·è¾¡¡Û
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¡£¸½ÃÏ£³·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥Ñ¥¹¡·è¾¡¤Ç¡¢DR¥³¥ó¥´¤È¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤¬¥á¥¥·¥³¤Î¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤à²ó¿ô¤Ç¤ÏDR¥³¥ó¥´¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÐ±þ¡£»î¹ç¤Ï£°¡Ý£°¤Ç90Ê¬¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿±äÄ¹Àï¤Ç¡¢Á°È¾¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤¬Æ°¤¯¡£ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏDR¥³¥ó¥´¡£100Ê¬¡¢º¸CK¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥È¥¥¥¢¥ó¥¼¥Ù¤¬Áö¤ê¹þ¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤´¤È²¡¤·¹þ¤à¡£VAR¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿DR¥³¥ó¥´¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÎÈ¿·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£¸×¤Î»Ò¤Î£±ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ¹Ô¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄÏ¤ó¤À¡£52Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂçÎ¦´ÖPO¡¦¥Ñ¥¹¡¤Î¾¡¼Ô¤ÏËÜÂç²ñ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×K¤ËÇÛ¤µ¤ì¡¢DR¥³¥ó¥´¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û»Ë¾å½é¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡õ»°¤ÄÍÕ¥í¥´¤¬31Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ªÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤à²ó¿ô¤Ç¤ÏDR¥³¥ó¥´¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÐ±þ¡£»î¹ç¤Ï£°¡Ý£°¤Ç90Ê¬¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿DR¥³¥ó¥´¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÎÈ¿·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£¸×¤Î»Ò¤Î£±ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ¹Ô¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄÏ¤ó¤À¡£52Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂçÎ¦´ÖPO¡¦¥Ñ¥¹¡¤Î¾¡¼Ô¤ÏËÜÂç²ñ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×K¤ËÇÛ¤µ¤ì¡¢DR¥³¥ó¥´¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û»Ë¾å½é¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡õ»°¤ÄÍÕ¥í¥´¤¬31Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ªÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à