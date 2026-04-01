「正直ポーランドより厄介」W杯グループ最終戦の相手は強豪スウェーデンに決定！それでも「今の日本ならなんとかなりそう」

ポーランドを下して出場権を獲得したスウェーデンが日本の相手だ(C)Getty Images

現地時間3月31日、強豪イングランドを相手に史上初の白星を挙げた日本代表。歴史的瞬間を迎えたその裏で、来たるワールドカップのグループステージで相見える“最後”の相手が決定している。

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欧州予選プレーオフのパスBファイナルは、スウェーデンがポーランドに3−2で勝利。プレミアリーグのニューカッスルに所属するアンソニー・エランガのゴールで先制し、グスタフ・ラガービエルケ（セルティック）が加点。最後はヴィクトル・ギョケルシュ（アーセナル）の決勝点で死闘を制した。

プレーオフ準決勝でハットトリックを記録したギョケレシュをはじめ、怪我から復帰目前のアレクサンデル・イサク（リバプール）らビッグタレントを擁するスウェーデン。日本としては難敵を迎え打つ格好となり、SNSでさまざまな意見が飛び交っている。