「可愛くて癒された」の声も

NHK朝ドラ「あんぱん」や紅白司会で存在感を高める女優の今田美桜さんですが、過去に公開したフランス・パリでの移動ショットをめぐり、SNSなどでは今もなお多くの声が集まっています。

パリでの今田さんはオトナムード満点で、とても洗練された雰囲気が漂います。

【画像】超カッコいい！ 「今田美桜」×「外車ミニバン」を画像で見る！

この投稿は2024年6月に公開されたもので、キャプションには「LEMAIRE SHOW」と記されていました。

ファッションブランド「LEMAIRE（ルメール）」のショーに参加した際の移動中に撮影されたとみられ、車窓にはパリ市内の街並みが映り込んでいます。

黒のノースリーブにストール、ベージュのパンツを合わせたシンプルな装いで、髪をひとつにまとめたクールな姿が印象的でした。

移動中のショットに加え、ショーを楽しむ様子も投稿されており、当日の空気感が伝わる内容となっています。

乗っているのは黒い革内装とみられる高級なモデルで、足元にも余裕がありそうです。これはメルセデス・ベンツのミニバン「ヴィト ツアラー」と推測されます。

日本にも導入されている高級ミニバン「Vクラス」のベースモデルにもなっており、欧州で展開される商用バン「ヴィト」の乗用モデルであり、荷物の多い移動や複数名での移送に適したつくりが特徴です。

全長はおよそ5m、全幅は約2mと存在感のあるサイズで、3列シートにより8名から9名が乗車可能なうえ、荷室スペースも十分に確保されている実用性の高さを誇ります。

パリではファッションショー関係者などのVIP送迎車として使われる例も多く、現地で見かける機会のある車種のひとつといえます。

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そんな今田さんの移動ショットに対し、SNSなどには今もなおさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「綺麗…」「ステキです」「パリの街並みも似合ってる」「めちゃオトナっぽい」「スタイル良すぎる」「可愛くて癒された」など、賞賛のコメントの数々でした。

なかには「ドライブしたい」「横に座って一緒に旅したい」などと、妄想の世界を繰り広げる人も現れるほど、数多くの人を魅了していたようです。