紙梱包×自律搬送ロボットでコスト低減と脱プラを同時提案！PALTEK「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」出展

記事ポイント PALTEKが「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展（2026年4月8日〜10日・インテックス大阪）Ranpakの紙梱包資材は100％再生可能・リサイクル可能・生分解性で脱プラスチックとコスト削減を同時に実現自律走行搬送ロボット「PUDU T300」は最大400kgの牽引が可能で24時間稼働による人手不足解消をサポート PALTEKが「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展（2026年4月8日〜10日・インテックス大阪）Ranpakの紙梱包資材は100％再生可能・リサイクル可能・生分解性で脱プラスチックとコスト削減を同時に実現自律走行搬送ロボット「PUDU T300」は最大400kgの牽引が可能で24時間稼働による人手不足解消をサポート

PALTEKが、2026年4月8日（水）から4月10日（金）までインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展します。

「紙とロボットが物流現場を変えていく」をテーマに、Ranpakの紙梱包資材とソフトバンクロボティクスが取り扱う自律走行搬送ロボットを活用した物流ソリューションを提案します。

脱プラスチックの促進とコスト低減を両立する展示内容です。

PALTEK「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」出展

展示会名：第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026開催日時：2026年4月8日（水）〜10日（金）10:00〜17:00（最終日のみ16:00まで）会場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1丁目5-102）PALTEKブース：C3-42

PALTEKが提供するRanpakの紙梱包資材は、100％再生可能・リサイクル可能・生分解性を特長としています。

プラスチック製梱包資材の置き換えが可能で、独自技術による高い緩衝能力と梱包方法の最適化により、梱包資材コストの低減や作業効率化、GHG排出量削減を実現します。

トータルコスト削減と脱プラスチックを同時に達成できるソリューションです。

次世代緩衝材システム「PadPak Guardian」

「PadPak Guardian」は、梱包速度の向上によるコスト削減に加え、C字型に折り畳まれたペーパーを採用し、緩衝材の補充作業など使い勝手のよい操作性を提供します。

電子・電気部品から自動車用スペアパーツや産業機械設備などの重量のある商品まで、幅広い梱包ニーズに対応しています。

高速すき間埋めシステム「FillPak TTC」「FillPak Mini」

「FillPak TTC」は、配送箱と製品とのすき間を高速で埋め、輸送中の揺れや衝撃を抑えます。

ランダムに発生するさまざまなすき間を紙の柔軟性で容易に埋められる点が特長です。

「FillPak Mini」は、コンパクト・簡単操作・高い汎用性を兼ね備えたすき間埋めソリューションとなっています。

省スペース設計により、梱包テーブルが狭い現場やスペースに制限のある梱包現場にも設置できます。

ラッピングシステム「Geami MV」「Geami Wrap ‘n Go」

「Geami MV」は、コンパクトな電動タイプのラッピングコンバーターです。

ハニカム状に広がる独自のダイカット紙が優れた表面保護性能を発揮し、各梱包テーブルへの設置が可能なため、梱包作業の効率化と省スペース化を同時に実現します。

「Geami Wrap ‘n Go」は、小売店向けの省スペースな手動タイプのラッピングコンバーターです。

ダイカット入りクラフト紙を3Dハニカム構造に展開して商品を保護し、テープやはさみ不要で迅速な梱包を実現します。

テーブルトップやウォールマウントなど、店内環境に合わせた設置にも対応しています。

自律走行搬送ロボット「PUDU T300」

ソフトバンクロボティクスが取り扱う「PUDU T300」は、製造現場や倉庫の設備・ニーズに応じて特別設計された産業用自律走行搬送ロボット（AMR）です。

SLAM技術による高度な自律走行と360°障害物回避機能を搭載し、狭い通路でも安全に稼働します。

複数の動作モードと豊富なアタッチメントにより、さまざまな産業現場のニーズに柔軟に対応できます。

牽引モードでは最大400kgの重量物運搬が可能で、積載モードでは最大300kgまで搭載できます。

24時間稼働による人件費削減と安全性向上を同時に実現し、人手不足解消と業務効率化を強力にサポートします。

100％再生可能な紙梱包資材によるトータルコスト削減と脱プラスチックの両立が、物流現場の環境負荷低減に貢献します。

自律走行搬送ロボット「PUDU T300」の導入により、人的運搬業務のロボット化と24時間稼働体制の構築が可能です。

紙とロボットの組み合わせで、コスト・環境・人手不足という物流現場の3つの課題に同時にアプローチできるソリューションとなっています。

PALTEK「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」出展の紹介でした。

よくある質問

Q. 「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」の開催日時と会場はどこですか？

A. 2026年4月8日（水）から4月10日（金）まで、インテックス大阪で開催されます。

開場時間は10:00〜17:00で、最終日の10日のみ16:00までです。

PALTEKブースはC3-42です。

Q. Ranpakの紙梱包資材にはどのような特長がありますか？

A. 100％再生可能・リサイクル可能・生分解性を特長とし、プラスチック製梱包資材の置き換えが可能です。

独自技術による高い緩衝能力と梱包方法の最適化により、コスト低減と脱プラスチックを同時に実現します。

Q. 自律走行搬送ロボット「PUDU T300」の運搬能力はどれくらいですか？

A. 牽引モードでは最大400kg、積載モードでは最大300kgまで対応しています。SLAM技術による自律走行と360°障害物回避機能を搭載し、狭い通路でも安全に稼働します。

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