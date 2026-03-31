「IQOS ILUMA」シリーズ専用スティック「SENTIA」と相性抜群！おうちで作れるアレンジコーヒーのレシピを公開
「煙のない社会」の実現を目指し、さまざまな製品やサービスを展開しているフィリップ モリス ジャパン。同社は2026年3月2日、加熱式たばこ「IQOS ILUMA(イルマ)」シリーズの専用たばこスティック「SENTIA」(センティア)では初となる、カプセルを搭載した「センティア パープル カプセル」を発売。
【写真】「IQOS ILUMA」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA」は、2026年3月時点で18銘柄が発売中
それを記念して、同ブランドの新たな楽しみ方を提案する「『SENTIA』をもっと楽しむための、お家でできるアレンジコーヒー メディア向け体験会」が都内で開催された。
■「SENTIA」にぴったりなアレンジコーヒーを飲み比べ！
「SENTIA」は、2022年4月に6銘柄を29道府県で先行発売。同年7月には全国展開を開始し、10月にはさらに6銘柄を発売。その後は続々とラインアップを拡充させ、2026年3月現在で18銘柄に。その間、国内主要加熱式たばこ市場でも着実に販売数を伸ばしていき、たばこ市場全体の約10％を占めるまでに成長した。
同社の専用たばこスティック「TEREA」(テリア)に次ぐ売上No.2のブランドとして、確固たる地位を確立している。
そんな「SENTIA」をより気軽に楽しんでもらうための施策として、国際スペシャルティコーヒー鑑定士の岩崎泰三さんが、同製品に合うアレンジコーヒーのレシピを考案。「レギュラー系」と「メンソール系」、そこに新製品「センティア パープル カプセル」の「カプセル入りメンソール系」を加えた、3種のアレンジコーヒーが振る舞われた。
ここからは、家庭でも作れる各コーヒーのレシピを、それぞれの特長や相性のいい「SENTIA」の銘柄とあわせて紹介する。
(1)レギュラー系×アレンジコーヒー「エキゾチック スパイス コーヒー」
スパイスの風味がコーヒーの香ばしさを引き立て、レギュラー系が持つたばこ葉の豊かな素材感に彩りを加える一杯。
【材料】
ペットボトル入りコーヒー(無糖)/130ミリリットル、シナモンスティック/1本、スターアニス/1個、クローブ/2個、アガベシロップ適量(20グラム)
【作り方】
1：コーヒーとスターアニス、クローブを耐熱グラスに入れ、電子レンジで約70度まで加熱。
2：アガベシロップを適量加える。
3：シナモンスティックでよくかき混ぜる。
【相性のいい「SENTIA」の銘柄】
「ディープ ブロンズ」、「ピュア ティーク」、「バランスド イエロー」、「スムース ゴールド」、「クリア シルバー」
(2)メンソール系×アレンジコーヒー「シトラス スパークリング コーヒー」
柑橘が香るアイスコーヒーのさわやかさと、心地よく弾ける炭酸が、メンソール系が持つスッキリとした爽快感を増幅させる一杯。
【材料】
カフェオレベース/30ミリリットル、レモン果汁/5ミリリットル、オレンジジュース/35ミリリットル、炭酸/100ミリリットル、氷/70〜100グラム、スペアミント/1〜2個、カルダモンパウダー/薬味さじ1
【作り方】
1：グラスにカフェオレベースとカルダモンパウダー、レモン果汁を入れ、マドラーでよく混ぜる。
2：氷を入れ、炭酸を静かに注ぐ。
3：オレンジジュースを加える。
4：すり鉢などでつぶしたスペアミントを浮かべる。
【相性のいい「SENTIA」の銘柄】
「アイシー ブラック」、「フロスト グリーン」、「クール ジェイド」、「フレッシュ エメラルド」
(3)カプセル入りメンソール系×アレンジコーヒー「ストロベリー ハニー ラテ」
ストロベリーとハチミツによる華やかな香りと豊かな甘さがキャンバスとなり、カプセルの色彩感を際立たせるカラフルなアレンジを施した一杯。
【材料】
カフェオレベース/40ミリリットル、ペットボトル入りコーヒー(無糖)/90ミリリットル、いちごジャム/20グラム、練乳/15グラム、ホイップクリーム/適量、ハチミツ/適量、氷/70〜100グラム
【作り方】
1：耐熱容器にカフェオレベースを入れ、軽く温める。
2：練乳といちごジャムを加えてよく混ぜる。
3：氷を入れ、コーヒーを注ぐ。
4：ホイップクリームをたっぷりとのせる。
5：ハチミツを細く垂らす。
【相性のいい「SENTIA」の銘柄】
「パープル カプセル」
いずれのアレンジコーヒーも、スーパーなどで手軽に購入できる材料で作れるのがうれしいポイント。「SENTIA」を愛用している人は、その魅力を再発見できる味わいを体験してみてはいかがだろうか。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「IQOS ILUMA」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA」は、2026年3月時点で18銘柄が発売中
それを記念して、同ブランドの新たな楽しみ方を提案する「『SENTIA』をもっと楽しむための、お家でできるアレンジコーヒー メディア向け体験会」が都内で開催された。
■「SENTIA」にぴったりなアレンジコーヒーを飲み比べ！
「SENTIA」は、2022年4月に6銘柄を29道府県で先行発売。同年7月には全国展開を開始し、10月にはさらに6銘柄を発売。その後は続々とラインアップを拡充させ、2026年3月現在で18銘柄に。その間、国内主要加熱式たばこ市場でも着実に販売数を伸ばしていき、たばこ市場全体の約10％を占めるまでに成長した。
同社の専用たばこスティック「TEREA」(テリア)に次ぐ売上No.2のブランドとして、確固たる地位を確立している。
そんな「SENTIA」をより気軽に楽しんでもらうための施策として、国際スペシャルティコーヒー鑑定士の岩崎泰三さんが、同製品に合うアレンジコーヒーのレシピを考案。「レギュラー系」と「メンソール系」、そこに新製品「センティア パープル カプセル」の「カプセル入りメンソール系」を加えた、3種のアレンジコーヒーが振る舞われた。
ここからは、家庭でも作れる各コーヒーのレシピを、それぞれの特長や相性のいい「SENTIA」の銘柄とあわせて紹介する。
(1)レギュラー系×アレンジコーヒー「エキゾチック スパイス コーヒー」
スパイスの風味がコーヒーの香ばしさを引き立て、レギュラー系が持つたばこ葉の豊かな素材感に彩りを加える一杯。
【材料】
ペットボトル入りコーヒー(無糖)/130ミリリットル、シナモンスティック/1本、スターアニス/1個、クローブ/2個、アガベシロップ適量(20グラム)
【作り方】
1：コーヒーとスターアニス、クローブを耐熱グラスに入れ、電子レンジで約70度まで加熱。
2：アガベシロップを適量加える。
3：シナモンスティックでよくかき混ぜる。
【相性のいい「SENTIA」の銘柄】
「ディープ ブロンズ」、「ピュア ティーク」、「バランスド イエロー」、「スムース ゴールド」、「クリア シルバー」
(2)メンソール系×アレンジコーヒー「シトラス スパークリング コーヒー」
柑橘が香るアイスコーヒーのさわやかさと、心地よく弾ける炭酸が、メンソール系が持つスッキリとした爽快感を増幅させる一杯。
【材料】
カフェオレベース/30ミリリットル、レモン果汁/5ミリリットル、オレンジジュース/35ミリリットル、炭酸/100ミリリットル、氷/70〜100グラム、スペアミント/1〜2個、カルダモンパウダー/薬味さじ1
【作り方】
1：グラスにカフェオレベースとカルダモンパウダー、レモン果汁を入れ、マドラーでよく混ぜる。
2：氷を入れ、炭酸を静かに注ぐ。
3：オレンジジュースを加える。
4：すり鉢などでつぶしたスペアミントを浮かべる。
【相性のいい「SENTIA」の銘柄】
「アイシー ブラック」、「フロスト グリーン」、「クール ジェイド」、「フレッシュ エメラルド」
(3)カプセル入りメンソール系×アレンジコーヒー「ストロベリー ハニー ラテ」
ストロベリーとハチミツによる華やかな香りと豊かな甘さがキャンバスとなり、カプセルの色彩感を際立たせるカラフルなアレンジを施した一杯。
【材料】
カフェオレベース/40ミリリットル、ペットボトル入りコーヒー(無糖)/90ミリリットル、いちごジャム/20グラム、練乳/15グラム、ホイップクリーム/適量、ハチミツ/適量、氷/70〜100グラム
【作り方】
1：耐熱容器にカフェオレベースを入れ、軽く温める。
2：練乳といちごジャムを加えてよく混ぜる。
3：氷を入れ、コーヒーを注ぐ。
4：ホイップクリームをたっぷりとのせる。
5：ハチミツを細く垂らす。
【相性のいい「SENTIA」の銘柄】
「パープル カプセル」
いずれのアレンジコーヒーも、スーパーなどで手軽に購入できる材料で作れるのがうれしいポイント。「SENTIA」を愛用している人は、その魅力を再発見できる味わいを体験してみてはいかがだろうか。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。