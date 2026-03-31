岩田剛典 2年間のラジオ卒業で“後継者”サプライズ発表！ THE RAMPAGE吉野北人へ「あとは任せた!!」
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」（毎週土曜8:00〜8:25）。 “子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。
3月28日（土）の放送をもって、岩田が2年間にわたるパーソナリティを卒業。番組内で、岩田から4月以降の新パーソナリティとしてTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人（よしの・ほくと）がサプライズ発表され、スタジオでバトンタッチがおこなわれました。
◆岩田剛典、2年間の集大成と“次”への期待
岩田： おはようございます、岩田剛典です。ここからの時間は「サステナ*デイズ」、“子どものあした、大人のきょう”をテーマにお届けしてまいります。最近の僕はですね、絶賛、味の素スタジアム公演（※4月11日(土)、4月12日(日)におこなわれる「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”」）に向けたリハーサルを重ねている真っ只中です。フェスの出演情報も解禁されていますが、セットリストを作ったりと、アーティスト活動や制作活動に勤しむ日々を過ごしています。
さて、先週もお伝えしましたが、2024年から2年間続けてきたこの番組、僕が担当する回は今日が最後となります。この後、4月からの新パーソナリティを発表させていただきます。
番組自体は4月以降も続いていきますが、今日はある意味、引き継ぎ回と言ってもいいんじゃないでしょうか。早速ここで新パーソナリティを発表したいと思います！ 新パーソナリティは……THE RAMPAGEから、吉野北人です！
◆吉野北人が登場、ソロアルバム発売も決定！
吉野： よろしくお願いします！ 吉野北人です！ お願いします。
岩田： 来た、北ちゃん。お久しぶりです。
吉野： お久しぶりです。
岩田： あとは任せた！
吉野： 任せてください！ 頑張ります。
岩田： いや、でもちょっと久しぶりじゃないですか。今年、なんだったら初？
吉野： 初……ですかね。そうですね。
岩田： そうだよね。最近はどうですか。
吉野： 最近は、3月6日に29歳になりまして。その際に生配信をやらせていただいたのですが、そこでソロアルバム（HOKUTOの1stアルバム『JUKE BOX』）が6月にリリースすることが決定しました。
岩田： 素晴らしい！ おめでとう。ちょうど前回来てもらった時がソロデビューのタイミングで、シングルのPRだったよね。それから大体1年ぐらいか。
吉野： 12曲入りのアルバムを予定しています。
岩田： 録ったねー！ 相変わらず忙しくしてるの？
吉野： 最近は、THE RAMPAGEのツアーが始まりました。「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “ (R)MPG”」というタイトルのツアーで、7月末まで回ります。2020年にコロナ禍で中止になってしまったツアーなのですが、今年が「LDH PERFECT YEAR 2026」という特別な年でもあるので、同じタイトルでもう一度挑戦しようということになりました。
◆ソロ活動で見えた“ライブへの逆算”とブランディング
岩田： ソロとグループの違いはどう感じている？
吉野： ソロは自分が表現したいこと、届けたいものをダイレクトに形にできます。THE RAMPAGEは“グループとしての軸”がありますが、ソロは自由ですね。楽曲のジャンルも、その時のインスピレーションで変えています。ライブをイメージして「こういう曲がないと厳しいな」と逆算して作るようにしています。
岩田： わかるわ。ライブをイメージするよね。それは間違いない。ロールモデルにしているアーティストはいるの？
吉野： 特定のロールモデルは決めていなくて、いろいろな要素を融合させたいと思っています。キャッチーさもありつつ、ローカルな部分や、しっかり歌を届ける部分も大切にしたいですね。
岩田： 完全にライブをイメージしてるね。
吉野： 逆に岩さん（岩田）はありますか？ ロールモデル。
岩田： 好きなアーティストはいっぱいいるけど、ソロを4年ほどやってきて変わってきたかな。以前は「ファンが見たい自分」を意識して作っていたけれど、今はシンプルに自分がやりたいことをやるように変わってきたよ。
吉野： 僕は今、ちょうどその「ファンの皆さんが見たいもの」を意識する段階にいますね。
岩田： いや、それはめっちゃ大事な部分。ストライクゾーンに来るものを届けていくのは、絶対に必要だと思うから。
吉野： 僕は声質的にバラードをやりたい気持ちがあるのですが、それだけだとライブの盛り上がりが……。見せ方やブランディングは、すごく大事にしています。
----------------------------------------------------
音声版「岩田剛典 サステナ＊デイズ」 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13097
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア
放送日時：毎週土曜 8:00〜8:25
パーソナリティ：岩田剛典
3月28日（土）の放送をもって、岩田が2年間にわたるパーソナリティを卒業。番組内で、岩田から4月以降の新パーソナリティとしてTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人（よしの・ほくと）がサプライズ発表され、スタジオでバトンタッチがおこなわれました。
（左から）吉野北人、岩田剛典
◆岩田剛典、2年間の集大成と“次”への期待
岩田： おはようございます、岩田剛典です。ここからの時間は「サステナ*デイズ」、“子どものあした、大人のきょう”をテーマにお届けしてまいります。最近の僕はですね、絶賛、味の素スタジアム公演（※4月11日(土)、4月12日(日)におこなわれる「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”」）に向けたリハーサルを重ねている真っ只中です。フェスの出演情報も解禁されていますが、セットリストを作ったりと、アーティスト活動や制作活動に勤しむ日々を過ごしています。
さて、先週もお伝えしましたが、2024年から2年間続けてきたこの番組、僕が担当する回は今日が最後となります。この後、4月からの新パーソナリティを発表させていただきます。
番組自体は4月以降も続いていきますが、今日はある意味、引き継ぎ回と言ってもいいんじゃないでしょうか。早速ここで新パーソナリティを発表したいと思います！ 新パーソナリティは……THE RAMPAGEから、吉野北人です！
◆吉野北人が登場、ソロアルバム発売も決定！
吉野： よろしくお願いします！ 吉野北人です！ お願いします。
岩田： 来た、北ちゃん。お久しぶりです。
吉野： お久しぶりです。
岩田： あとは任せた！
吉野： 任せてください！ 頑張ります。
岩田： いや、でもちょっと久しぶりじゃないですか。今年、なんだったら初？
吉野： 初……ですかね。そうですね。
岩田： そうだよね。最近はどうですか。
吉野： 最近は、3月6日に29歳になりまして。その際に生配信をやらせていただいたのですが、そこでソロアルバム（HOKUTOの1stアルバム『JUKE BOX』）が6月にリリースすることが決定しました。
岩田： 素晴らしい！ おめでとう。ちょうど前回来てもらった時がソロデビューのタイミングで、シングルのPRだったよね。それから大体1年ぐらいか。
吉野： 12曲入りのアルバムを予定しています。
岩田： 録ったねー！ 相変わらず忙しくしてるの？
吉野： 最近は、THE RAMPAGEのツアーが始まりました。「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “ (R)MPG”」というタイトルのツアーで、7月末まで回ります。2020年にコロナ禍で中止になってしまったツアーなのですが、今年が「LDH PERFECT YEAR 2026」という特別な年でもあるので、同じタイトルでもう一度挑戦しようということになりました。
◆ソロ活動で見えた“ライブへの逆算”とブランディング
岩田： ソロとグループの違いはどう感じている？
吉野： ソロは自分が表現したいこと、届けたいものをダイレクトに形にできます。THE RAMPAGEは“グループとしての軸”がありますが、ソロは自由ですね。楽曲のジャンルも、その時のインスピレーションで変えています。ライブをイメージして「こういう曲がないと厳しいな」と逆算して作るようにしています。
岩田： わかるわ。ライブをイメージするよね。それは間違いない。ロールモデルにしているアーティストはいるの？
吉野： 特定のロールモデルは決めていなくて、いろいろな要素を融合させたいと思っています。キャッチーさもありつつ、ローカルな部分や、しっかり歌を届ける部分も大切にしたいですね。
岩田： 完全にライブをイメージしてるね。
吉野： 逆に岩さん（岩田）はありますか？ ロールモデル。
岩田： 好きなアーティストはいっぱいいるけど、ソロを4年ほどやってきて変わってきたかな。以前は「ファンが見たい自分」を意識して作っていたけれど、今はシンプルに自分がやりたいことをやるように変わってきたよ。
吉野： 僕は今、ちょうどその「ファンの皆さんが見たいもの」を意識する段階にいますね。
岩田： いや、それはめっちゃ大事な部分。ストライクゾーンに来るものを届けていくのは、絶対に必要だと思うから。
吉野： 僕は声質的にバラードをやりたい気持ちがあるのですが、それだけだとライブの盛り上がりが……。見せ方やブランディングは、すごく大事にしています。
----------------------------------------------------
音声版「岩田剛典 サステナ＊デイズ」 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13097
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア
放送日時：毎週土曜 8:00〜8:25
パーソナリティ：岩田剛典
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/