ビートたけし（79）が30日放送された日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」特番にスペシャルパネリストとして出演。最近のエピソードを自虐ネタとして明かした。

この日、同番組は「ミステリークイズSP」としてさんまら豪華ゲストを招いて放送された。番組の最後で、MC所ジョージ、たけし、ゲストの明石家さんまで「3人だけの楽屋トーク」という企画が行われた。

その中で、出演者の名前を覚える、覚えない、と言う話題に。所が「普通は、司会進行は名前ぐらい覚えますよ」と“覚えない”さんまをいじると、さんまはたけしを指して「いや、覚えないよ、この人は」とふった。

すると、たけしは「俺は覚えたいんだけど、覚えられないの。こないだ“もう、監督辞めよう”と思ったのは、台本観て、役者が違う。そいつにそいつのセリフが“あんたのセリフだ”って（言った）。（そしたらその俳優が）“いや、違います”って。“あれ？お前誰だ？”みたいになっちゃって。有名な中堅の役者を“お前誰だ？”って言っちゃってんだから…ボケちゃってるよ」と笑いを交えつつ、監督を務めた映画現場での自身のエピソードを話した。