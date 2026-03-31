3月30日、オフィシャルホームページでチームの中心選手だった吉田知那美選手（34）がロコ・ソラーレから脱退することが発表された。

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吉田選手は2018年平昌五輪、2022年北京五輪と2大会連続でメダルを獲得するなど10年以上、藤沢五月、鈴木夕湖、吉田夕梨花ら4人のメンバーで日本の女子カーリング界をけん引してきた。選手時代にはともにプレーし、『一般社団法人ロコ・ソラーレ』の代表・本橋麻里氏（39）もねぎらいの言葉を贈った。

「メジャーなスポーツとはいえなかったカーリングの知名度を上げたのがロコ・ソラーレだった」と、スポーツ紙記者が語る。

「試合中に飛び交う北海道訛りの『そだねー』や『もぐもぐタイム』が大きな話題となり、カーリングの注目度を一気に押し上げました。

しかし、ミラノ・コルティナ冬季五輪世界最終予選のカーリング日本代表決定戦ではフォルティウスに敗れるなどして、3大会連続となるオリンピック出場を逃し、金メダル獲得の夢を叶えることができませんでした」

吉田選手は北海道北見市（旧・常呂町）出身で、"カーリングの聖地"常呂町で育った。小学校2年生からカーリングを始め、2014年ソチオリンピック終了後に北海道銀行フォルティウス（現フォルティウス）を退団し、2014年6月にロコ・ソラーレ（当時はLS北見）に加入した。

チームではサードを担い、その明るい笑顔と持ち前のポジティブな性格でチームのムードメーカーとして欠かせない存在となっていた。なぜ、シーズン途中に退団することになったのだろうか。前出のスポーツ紙記者が語る。

「五輪出場を逃したことが大きかったという声もありますが、実は今年4月からカーリングで初のプロリーグとなる『ロックリーグ』に参戦することが理由の1つだと聞いています。

このリーグは、カナダと欧州から2チームずつ、米国とアジアから1チームずつの計6チームが参加。チームは男女各5人で構成され、アジアの主将を吉田さんが務めることが昨春に発表されていました」

3月の女子カーリング世界選手権では、金髪にメガネを掛けた混合ダブルス日本代表の小穴桃里（30）がリザーブとして参戦。チームを去ることが決まっていた中で、小穴とサードを交代で務め、吉田はコーチ席から戦況を見つめる試合も多くあった。カーリング関係者が明かす。

「試合後のインタビューでは吉田さんが『見ているのも、プレーするのもすごく勉強になって楽しかった』と、振り返りながら涙を流す場面もあり、4人で最後の大会になることを示唆しているようでした。

また、ロコ・ソラーレでの最後の試合ということもあり、観客席には2022年7月に結婚した日本スキー連盟アルペンスキーコーチの河野恭介氏も会場に駆け付け声援を送り、試合後は抱き合い、口づけをかわす場面もありました」

吉田選手がチームを離れることを決断した理由には、"夫婦の時間"を大切にしたいという意向もあったようだ。

「夫の河野さんはアルペンスキーのコーチということもあり、海外に行くことも多い。吉田さんもロコ・ソラーレがシーズンインすると、カナダなどに長期遠征して試合を行うことになるため、夫婦が顔を合わせる機会がほとんどありません。

今回参戦するプロリーグ（本大会は2027年）は4月6日から7日間ほどのプレビュー大会です。吉田さんには夫婦の時間が増えますし、将来を見据えて卒業を決めたようです」（同前）

新生ロコ・ソラーレは新メンバーで2030年フランス・アルプス冬季五輪に挑む。