白石麻衣が“プレミアムなみぎわさん”となってアイドルソングを熱唱！「（MV撮影は）グループの時以来」
国民的漫画・アニメである『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いた、サントリー『プレモル子ちゃん』シリーズのスピンオフ作品として、白石麻衣が“プレミアムなみぎわさん”を熱演するMVが公開された。
■「プレミアムなみぎわさん」のキャラクター設定
MVでは、白石麻衣が、プレミアムなみぎわさんとしてオリジナル楽曲「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌唱。ピンクを基調としたかわいらしいセットで、プレミアムなみぎわさんに扮した白石のチャーミングなキャラクターと歌声が楽しめる内容となっている。
今の時代によりふさわしいプレミアムビールを目指し、パッケージのベースカラーが、金から紺へ大きく生まれ変わった「ザ・プレミアム・モルツ」。プレミアムなみぎわさんに扮した白石が、「金（キン）から紺（コン）へ」「缶（カン）が紺（コン）へ」という、プレモルの一新したポイントを、キャッチーに伝える。
【「プレミアムなみぎわさん」キャラクター設定】
あれから月日は流れ…。アイドルとしてメジャーデビューした、みぎわ花子。夢を叶え、順風満帆な彼女だったが、心の中には今もずっと花輪クンがいた。MVの舞台は、新しくなった「ザ・プレミアム・モルツ」のCM撮影現場。楽屋からステージへ向かう中で口ずさむ、彼女の切ない想いが、キンコンカンコンという胸の高鳴りとなって鳴り響く。生まれ変わった「ザ・プレミアム・モルツ」が片思いするすべての人に贈る、美しく、切ない、恋するロマンチックなMV。
■撮影エピソード
◇ピンクを基調としたセットで、プレミアムなみぎわさんのキャラクターを描写
プレミアムなみぎわさんを演じる白石は、胸元の白いフリルが目を引くピンクのブラウスに水色のロングスカート、おさげの三つ編み、クリアフレームのメガネというスタイルで登場。子どもの頃のトレードマークだった色やアイテムをベースに、アイドルらしい華やかな要素を取り入れたファッションがよく似合っており、スタッフ一同が目を奪われた。
楽屋とCM撮影用のステージ、空想シーンのバルコニーの3つのセットも、ピンクを基調に『ちびまる子ちゃん』の中で花輪クンに片思いし、誰よりも乙女心が強かったみぎわさんの心情をイメージして創作。白石は楽屋セットでピンクの手編みのマフラー、みぎわさんの愛犬アマリリスの人形を発見し「LOVE HANAWA」と刺繍された箇所をメイキングカメラに掲げてアピールしていた。
◇約6年ぶりのMV撮影にドキドキ
本格的なMVを撮るのは、乃木坂46に所属していたとき以来ということで、「久しぶりなので緊張しています」と不安を口にしていた白石。それでも、いざ本番のカメラが回り始めると、音源の歌唱と唇の動きを合わせるリップシンクなど、MV特有の撮影にもすぐさま慣れて、アイドルになったプレミアムなみぎわさんのキャラクターをチャーミングに演じていた。
さらに今回の撮影では、映像を2倍速で収録し、編集で通常のスピードに戻すという手法を採用。これにより、口元の動きは歌とぴったり合いながら、髪の毛やカーテン、桜の花びらなどの周囲の動きだけがスローモーションのように見える印象的な映像表現を実現している。撮影時は、2倍速の音楽に合わせて白石も早口で歌唱。ここでも白石は過去の経験で培った表現力と集中力を発揮し、OKテイクを連発していた。
◇チャーミングな笑顔とキレキレのダンスで現場を魅了
「KIN（金）→KON（紺）」の文字が浮かぶ CM撮影用のステージに立った白石が、右手に金と紺のリバーシブルのグローブを着用し、左手に金と紺のリバーシブルの「ザ・プレミアム・モルツ」の缶を持ってダンスを踊るシーン。楽曲で最も盛り上がる《キンコン カンコン プレモル～♪》というサビを歌いながら、左右のアイテムを使って「金から紺へ」「缶が紺へ」というメッセージを強調する振り付けがとてもチャーミングだった。
現場でもダンスを踊り終えた瞬間、大きな拍手が湧き起こり、白石も思わず「あははは」「皆さん優しい」と照れ笑い。その後、監督のリクエストで、最後にウィンクをするバージョンや、お口を「ぷ」の形にするバリエーションにも挑戦することとなり、ここでもカットのたびに「かわいい～」という声が、現場のあちこちから聞こえてきた。
■プレミアムなみぎわさんの “裏”SNS アカウントが発覚!?
◇プレミアムなみぎわさんの公式 “裏”SNS アカウントが発覚…!?
大人になったプレミアムなみぎわさんの裏Xアカウントが発覚した。プレミアムなみぎわさんの本音、独り言、花輪クンへの想いがすでに 100 投稿以上蓄積されている模様だ。ここでしか見られないプレミアムな“本音”裏アカ投稿をお見逃しなく。
◇屋外広告（OOH）掲出
アイドルになったプレミアムなみぎわさんのメジャーデビューおよびMV公開を伝える屋外広告を掲出。
掲出場所：東京都内某所
掲出期間：2026年3月末頃予定
■白石麻衣 インタビュー
Q. 「プレモル子ちゃん』シリーズにプレミアムなみぎわさん役として出演が決まったときのお気持ちは？
白石：とてもうれしかったです。以前からまるちゃんやたまちゃんが大人になったら、というCMを拝見していて、おしゃれでかわいいなと思っていたので、その世界観に今回プレミアムなみぎわさんとして参加できるのはすごく光栄なことだなと思っています。
Q. 撮影の感想を教えてください。
白石：みぎわさんはピンクのイメージがあって、そのピンクをモチーフにした空間での撮影が多かったので、とてもかわいらしい空気に包まれた撮影でした。みぎわさんってこんなにかわいいんだよということが、今回のMVを通して伝わったらいいなと思います。
Q. 今回のようなMVの撮影はいつ以来ですか？
白石：グループの時以来なので、結構緊張はしました。
Q. 久しぶりのMV撮影はいかがでしたか？
白石：MVならではのリップシンクとか、倍速にして撮るとか、ちょっと懐かしい感じがしたので、私にとってはすごく特別な日になりました。
Q. 「ザ・プレミアム・モルツ」のイメージや飲んだ感想、新パッケージの印象を教えてください。
白石：「ザ・プレミアム・モルツ」は特別感がある印象なので、日常でのご褒美やゆったりした時間で味わいたいなと思いました。飲んでみた感想としては、より華やかな香りがするようになって、深いコクの余韻がアップしたような気がします。あと、パッケージも金色から紺色に変わって、プレミアム感がグッと増したと思うので、さらに大人っぽい上品なビールになった印象です。
Q. 『プレモル子ちゃん』シリーズは「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いていますが、プレミアムな大人のイメージや、プレミアムな大人としてやってみたいことを教えてください。
白石：時間をうまく使いこなしている方はプレミアムな大人だなと思います。朝とか、どうしても私はバタバタ忙しくしてしまうのですが、朝にコーヒーをゆっくりいただくとか、特別な時間を過ごせるようになりたいなと思います。
■関連リンク
「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドサイト
http://suntory.jp/PREMIUM/
プレミアムなみぎわさん公式裏X
https://x.com/amaryllis_0711
白石麻衣 OFFICIAL SITE
https://maishiraishi-official.com/