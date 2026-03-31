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中小企業は〇〇を活用することで大幅に人件費を減らすことができる！プロが手法を大公開します！

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「倒産させないプロ」として、これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「年商5億・10億・100億企業のコスト削減方法」と題した動画を公開した。



動画の冒頭で市ノ澤氏は、コスト削減がなぜ重要なのかについて解説。「削減できた額が丸々利益になる」と述べ、売上を増やして利益を出すことと比較し、コスト削減がいかに直接的に利益に貢献するかを強調した。ただし、全ての経費を削れば良いわけではなく、将来への投資となる「戦略経費」と、水道光熱費などの「必要経費」を明確に区別する必要があると指摘する。



その上で、市ノ澤氏は具体的な8つのコスト削減方法を挙げた。まず一つ目に挙げたのが「生成AI」の活用だ。ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は目覚ましく、「これを使っていかなければ終わり」と断言。特に事務作業や定型業務はAIに置き換わる可能性が高く、企業は積極的に導入を検討すべきだという。実際に、税理士業における記帳代行のような業務も、将来的にはAIが担う時代が来ると予測した。



次に「家賃」や「電気・ガス・水道」といった固定費の見直しを挙げた。特にプロパンガスや、高圧電力を多く使う工場などでは、業者やプランを見直すことで大幅なコスト削減が期待できるという。さらに、「コピー機」のカウンター料金やリース契約の見直し、そして究極的には「ペーパーレス化」を推進することで、紙代や印刷代だけでなく、書類の保管コストや管理の手間も削減できると語った。



また、人材に関しては「業務委託」の活用を推奨。専門性の高い業務や、フルタイムで雇用するほどの業務量がない場合は、業務委託に切り替えることで人件費を最適化できるとした。これに関連し、市ノ澤氏は「役に立っていない社員をあぶり出す」という斬新な視点も提示。テレワークの導入により、成果を出さずに時間だけを費やしている社員が可視化されやすくなった現代において、非効率な人材コストを見直す必要性を説いた。



市ノ澤氏は、「この8つのコスト削減はめちゃくちゃ効果があります」と述べ、これらを実践すれば「何百万・何千万単位で削減することができる」と力説。企業の規模が大きくなるほどその効果は絶大であり、経営者だけでなく全社員がコスト意識を持つことが、会社の利益を増やし、ひいては従業員の給料アップにも繋がるとして、動画を締めくくった。



【2021年制作。人件費を最適化する「外部リソース活用」の基本戦略を解説しています。インボイス制度の導入や人手不足が深刻化した現在、当時以上に「自社で抱えない経営」の重要性が増しています。】



