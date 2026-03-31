３０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４９ドル高 ナスダックは３日続落 ３０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４９ドル高 ナスダックは３日続落

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３０日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４９．５０ドル高の４万５２１６．１４ドルと３日ぶりに反発した。中東情勢を巡り、米国とイランの停戦合意期待が広がる一方で、軍事衝突が一段と激化するリスクも意識され、今後の動向を見極めたいとのムードが強かった。自律反発狙いの買いが主力株の一角に入ったものの、半導体関連株が売られ、全体相場の重荷となった。



セールスフォース＜CRM＞やトラベラーズ＜TRV＞が堅調推移。ブラックストーン＜BX＞が株価水準を切り上げ、アルコア＜AA＞が大幅高となった。一方、キャタピラー＜CAT＞が値を下げ、ボストン・サイエンティフィック＜BSX＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は１５３．７２ポイント安の２万０７９４．６４と３日続落した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やブロードコム＜AVGO＞が軟調。インテル＜INTC＞が下値を探り、マイクロン・テクノロジー＜MU＞が大幅安。エイビス・バジェット・グループ＜CAR＞が売りを浴びた、半面、メタ・プラットフォームズ＜META＞やクラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞がしっかり。インスメッド＜INSM＞やユナイテッド・セラピューティクス＜UTHR＞が高い。



出所：MINKABU PRESS