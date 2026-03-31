俳優・田辺誠一が、4月1日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】田辺誠一“画伯”の黒柳徹子似顔絵ぇぇぇぇぇwww

二枚目から悪役まで、幅広い役柄で活躍中の田辺だが、見た目と違ってかなりユニーク。2002年に結婚した妻は、女優の大塚寧々。3年前に「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞した“おしどり夫婦”で有名だ。お互いに隠し事が無いといい、スニーカーもお揃いを何足も持っているというラブラブぶり。



また田辺にはリモコンなど何にでもシールを貼る癖がある。しかし大塚は片っ端から剝がしていくという。そんな攻防を繰り広げる夫婦も来年は銀婚式を迎える。そんな夫婦の思いを切々と語る。



最近では独創的な絵を公開し「画伯」と呼ばれ、個展を開催した事もある。その“犬の絵”を見た黒柳は!?更にはその絵でパペット人形を手作りし動画まで作成。田辺の意外な素顔が続々と！“画伯”は「徹子の部屋」出演記念として、黒柳の似顔絵（進化前、進化後）の2種類も自身のSNSで披露している。



さらに田辺の従兄が、芸能界で独自の存在感を示すものの最重要人物だった!?そんな楽しいトークが次々と繰り広げられている。



（よろず～ニュース編集部）