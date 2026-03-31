ただの「好発進」で済ませる気はなさそうだ。ブルージェイズが球団創設５０周年のメモリアルイヤーを開幕３連勝で快調に滑り出し、しかも投手陣は開幕３試合で計５０奪三振というメジャー記録まで樹立した。とはいえ米メディア「ヘビー」が伝えたのは、単なる勢いではない。昨季ワールドシリーズでドジャースにあと一歩でねじ伏せられたチームが、借りを返すための材料を次々にそろえ始めている現実だ。

ブルージェイズは２０２５年ワールドシリーズでドジャースに第７戦の末、苦杯を喫しており、その悔しさを抱えたまま新シーズンに入った。その空気を象徴しているのが岡本和真内野手（３０）だ。アスレチックスとの開幕カードでは、２７日（日本時間２８日）の開幕戦でメジャー初安打と初サヨナラ得点を記録し、２９日（同３０日）の第３戦では待望のメジャー初本塁打も放った。新天地への順応に時間を要するどころか、いきなり打線の景色を変える働きを見せた格好だ。

昨季ワールドシリーズであと一押しを欠いたブルージェイズにとって、岡本の上積みは「補強成功」以上の意味を持つ。ドジャースを追い落とすには、ただ善戦するだけでは足りない。試合の流れを変える打者が必要だった。

だが、岡本だけではない。日本人スラッガーと同様、鮮烈なインパクトを残したのは投手陣だ。ブルージェイズは開幕３試合で５０奪三振を積み上げ、シーズン最初の３試合におけるメジャー最多奪三振記録を更新した。しかもこれは、球団が公式に「５０ｔｈ Ｓｅａｓｏｎ」と打ち出す記念年の開幕シリーズで飛び出した数字だ。５０周年の幕開けで５０Ｋ。出来すぎと言えばそれまでだが、逆に言えば、それだけ今のトロントには流れが来ている。ヤンキースやレッドソックスなどア・リーグ東地区の屈強なライバルにとってはもちろん、連覇中のドジャースにとっても見過ごせない立ち上がりだ。

岡本が打線に火をつけ、投手陣も歴史的な三振ショーを演じ、球団は５０周年の追い風に乗る。昨秋はドジャースに王座をさらわれ、あと一歩のところで涙をのんだ。ならば、今季のテーマは明快だろう。祝賀ムードだけの５０周年では終わらない。ブルージェイズは一丸となって爛瓮皀螢▲襦Εぅ筺辞瓩鬮爛螢戰鵐検Εぅ筺辞瓩吠僂┐襪弔發蠅もしれない。