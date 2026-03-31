普通ボブより、コッチ推奨ーー！【40・50代】がグッとこなれる♡「白髪ぼかしボブ」

この春ボブを選ぶなら、シルエットだけでなくカラーにもこだわってみませんか？ 40・50代にになると、以前までと髪質が変わり新たな悩みが出てくることもあります。今回は、気になりやすい白髪にフォーカスを当てて、うまく馴染ませながらこなれ感も引き出せるカラーについて紹介します。これまでボブを楽しんできた人も、ひと味違う仕上がりに注目してみて。

コントラスト控えめが挑戦しやすい

一般的に白髪染めと呼ばれる染毛力の高いカラー剤を使わずハイライトを入れるのが、こなれ見えに繋がる人気の方法。擬似的な白髪を増やすイメージで、全体にバランスよく明るさを持たせることで、ナチュラルなカモフラージュを目指せます。特に、初めて挑戦する場合や日常に馴染むテイストを好む場合、画像のようにベースとのコントラストを控えめにするのがベターです。

筋感を強調するとスタイリッシュに

毛先をぷつっと切り揃えたタッセルボブには、ややコントラストをつけた筋感のあるハイライトがお似合い。凛々しいスクエア型と組み合わせることで、すらっと伸びる縦のラインが強調されてスタイリッシュに見えそう。カットした@yuuna__iwamaさんは、「シンプルスタイルはバームでツヤ感を出してお洒落に」とスタイリングについて提案しています。

迷ったらベージュ系をチョイス

細いハイライトを入れてからオンカラーしたこの色は、まろやかさが印象的なベージュ系。温かみを帯びた柔らかい色合いで、黄色い色素を含む白髪と馴染みやすいのが特徴です。特に明るいトーンは白髪と相性が良いので、施術した@hair_by_keikoさんが勧めるように「2～3回かけて⁣ダメージを考慮しながら少しずつ⁣明るくしていく」方法を試してみて。

ボリュームがほしいならハイトーン

白髪の量が多い場合、その明るさに合わせてハイトーンにするのもひとつの手段。ハイライトを加えながらぼかすと根元が伸びても気になりにくいのはもちろん、陰影と膨張色の働きでふんわりした立体感も演出できそう。前下がりのラインを意識することで、顔まわりの余白やフェイスラインをさりげなくカバーするのも忘れずに。

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※こちらの記事では@acco.mama様、@yuuna__iwama様、@hair_by_keiko様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S