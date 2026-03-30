貴島明日香、新居のために再購入したLEDテープライト「使い勝手がすごくいい」

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『引っ越しました！スマート家電,ライト,インテリアグッズ...etc貴島明日香が新居のために購入した便利グッズをご紹介！』という動画を投稿。動画では、貴島さんが新居のためにAmazonで購入した商品を紹介してくれました。今回はこの中から、以前のご自宅でも使っていたという、お気に入りの照明アイテムをピックアップ。

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貴島さんが「以前も持ってたんですが、一回ちょっと引っ越しの時になくしちゃって、使い勝手がすごくいいので改めて購入した商品になります」とコメントした商品がこちら！

■ライトリボン

Philips Hue / ライトリボン プラス ベース V4 2 メートル 税込16,280円（編集部調べ）

用途に合わせて、曲げたり切ったり、1メートル単位のエクステンションで最大10メートルまで延長することも可能な、屋内用ライトリボン。

どのような面にも接着でき、カラーまたは白色光の色調を選ぶことができます。

※エクステンションを使用できるのはBluetooth対応製品のみ。

■ボタンを押すだけで部屋の雰囲気がガラッと変わる

貴島さんは「これはテープライトなんで、いろんなところにテープで貼れるんですね」「デスクのモニターとか、テレビの後ろに貼ろうかなって思ってるんですけど」「デスクに沿って貼ったりとか、あと丸く貼ったりとかね、ほんとすごい用途がたくさんあって」とさまざまな場所に使える点を気に入っているそう！

さらに、「アプリと繋げることができて、他のHueの製品と連動させることもできるんですよ、ライトをね」「ポチッてボタンを押すと、このライトだけじゃない他のライトとかも一気に変わってくれたりとか、アプリの中でデザインというかモーションみたいなのを選べたりとか、色もすごい自由に選べるのですごく楽しいです」「これは2メートル」と機能性の高さを絶賛していました。

新居のインテリアにはもちろん、模様替えの際にも、手軽に部屋の雰囲気を変えられるアイテムとして取り入れてみてはいかがでしょうか。

■動画もチェック

動画では、この他にも、貴島さんが新居のために購入したアイテムを紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね♪