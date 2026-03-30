セリカ復活発言からまもなく1年半…技術革新を積み重ねた名車

2024年11月に開催された「ラリージャパン2024」でトヨタ自動車の中嶋副社長の「セリカ、やっちゃいます」という発言は、多くのファンに衝撃を与えました。

その後も正式発表はないものの、「GRセリカ（GR CELICA）」という商標を、2025年1月にブラジルの産業財産庁へトヨタがすでに提出していることや、ポルトガルで撮影された「テスト走行中のトヨタWRC27」とされる車両の存在など、復活を示唆する動きが水面下で続いています。

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特にそのテスト車両が2ドアクーペのシルエットを持つ点は大きな話題で、ハッチバックの「ヤリス」ではない新たなベース車両の存在、そしてそれが「セリカ」ではないかという見方を強めています。

仮に復活となれば、2006年の生産終了から約20年ぶりという節目を迎えることになります。

こうした期待の背景には、セリカというモデルが単なるスポーツクーペではなく、常に時代を先取りする技術の実験場であり続けてきた歴史があります。

1970年に登場した初代セリカは、日本初の「フルチョイスシステム」を導入したことで知られています。

これはエンジンや外装、内装をユーザーが自由に選択できる仕組みで、バリエーションは27種、オプションを含めると数百万通りにも及んだとされます。

さらに、この注文内容を即座に生産へ反映する「デイリー・オーダー・システム」も整備され、納車期間は平均16日から10日前後へと短縮されました。

こうした仕組みは現在のカスタムオーダーの原型ともいえるものであり、当時としては極めて先進的な取り組みでした。

その後もセリカは技術革新を重ねていきます。大きな転換点となったのが1982年、3代目に追加された日本初のツインカムターボユニットです。

1.8リッター直列4気筒エンジンにDOHC機構を採用し、さらに1気筒あたり2本の点火プラグを備えるツインプラグ方式を組み合わせることで、最高級出力160ps・最大トルク21.0kgmという当時としては非常に高い出力を実現しました。

リッターあたり90psを超える性能は当時の国産車として異例であり、このエンジンは後にWRCでの活躍を支える重要な要素となりました。

さらに1989年に登場した5代目では、世界初の量産型「アクティブサスペンション」が採用されます。

電子制御ハイドロニューマチックを用いたこのシステムは、各種センサーが車体の動きを検知し、油圧を瞬時に制御することで姿勢変化を抑えるというものです。

これによりロールは従来の約4分の1、ノーズダイブは半分にまで低減され、快適性と運動性能を高いレベルで両立しました。

この技術は当時の高級車にも先駆けて導入されたものであり、セリカが単なるスポーツモデルにとどまらない先進性を持っていたことを示しています。

また、セリカは駆動方式の進化という点でも重要な役割を果たしました。4代目以降ではフルタイム4WDシステムが導入され、ターボエンジンと組み合わせることで高いトラクション性能を実現しました。

これによりラリー競技において圧倒的な走破性を発揮し、特にサファリラリーでは3連覇という偉業を達成します。

こうした実績は、単なる市販車の枠を超え、モータースポーツ技術を市販モデルへ還元するというトヨタの開発思想を象徴するものでした。

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このように振り返ると、セリカは常に「日本初」や「世界初」といった挑戦を繰り返しながら進化してきたモデルであることが分かります。

それは単に速さを追求するだけでなく、ユーザー体験そのものを変革する試みでもありました。

だからこそ、現代において復活が現実のものとなるならば、その役割もまた大きな意味を持つはずです。

もしGRセリカとして再び登場するのであれば、電動化技術や最新の制御システムを取り入れつつ、かつてのように新たな基準を打ち立てる存在になることが期待されます。

そしてポルトガルで目撃された2ドアクーペのWRCマシンが示すように、そのルーツはやはり“走り”にあるのでしょう。

過去に革新を積み重ねてきたセリカだからこそ、次にどのような未来を見せてくれるのか。その動向から、今後も目が離せません。