株式会社イメージビジョンは、ニコンのシネマカメラ「ZR」に対応したFALCAMブランドのカメラケージとサイドハンドルを、3月28日（土）に発売する。

2025年10月に発売されたZRは、Zマウントを採用するニコン初のシネマカメラカメラ。2024年に子会社化したRED Digital Cinemaのカラーサイエンスを採用し、新開発の動画RAWファイル形式「R3D NE」の内部収録に対応。35mmフルサイズの部分積層型CMOSセンサーを採用する。12bit 6K 60pでの記録が可能。

【5B01】NIKON ZR用（F22&F38）

F22およびF38クイックリリース規格に対応した専用のカメラケージ。人間工学に基づいて設計された着脱式グリップを搭載する。

ケージ本体には、外部モニターやマイク、ライトなどを装着するための1/4インチねじ穴、ARRI位置決め穴、コールドシューなどを備える。

ケーブル抜けや接触不良を防ぐ専用のケーブルクランプが付属する。

【5601】F22クイックリリース サイドハンドル プロ（Left）

重量：280g 価格：2万5,800円

F22クイックリリース規格に対応した左手用サイドハンドル。最大18mmの調整幅と360°回転により、撮影スタイルに合わせたセッティングが可能。

グリップには、滑りにくく、汗や湿気の影響を受けにくいミカルタ素材を採用する。

外形寸法：約108×80×119mm 重量：約363.5g 価格：2万2,880円