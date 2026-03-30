Anthropicのブログ記事の下書きから新型AIモデル「Claude Mythos」の存在が発覚、Anthropicは事実を認め「性能面で飛躍的な進歩を遂げた」新たなAIモデルのテストを実施していると発表

Anthropicのブログ記事の下書きから新型AIモデル「Claude Mythos」の存在が発覚、Anthropicは事実を認め「性能面で飛躍的な進歩を遂げた」新たなAIモデルのテストを実施していると発表