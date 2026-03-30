「助けてください」元TOKIO・山口達也さん（53）2度目の不祥事は飲酒運転事故「呼吸をしただけで世界の人が不快な思いをしている」【第5話/2025年度アーカイブス】
元「TOKIO」山口達也さん “依存症との戦い”を語る
2度のトラブルで芸能界を引退した、元「TOKIO」の山口達也さん（53）が、岡山市内で講演会を開きました。
【画像を見る】真剣に、時に笑みを浮かべながら話す 元TOKIO・山口達也さん
山口さんは、人気グループ「TOKIO」のメンバーとして多方面で活躍しながらも、2018年に未成年にわいせつな行為をしたとして、所属事務所の契約を解除。
さらに2020年には、酒気を帯びた状態で交通事故を起こし、その後「アルコール依存症」と診断されました。
現在は、講演活動を通じて、病気との向き合い方を伝えています（【画像①】は真剣な表情で講演を行う山口達也さん）。
講演会を主催したのは、少年院や刑務所から出所した人の就職や衣食住をサポートし、更生につなげる活動をしている「職親（しょくしん）プロジェクト」です。語られたのは「アルコール依存症の恐ろしさ」、そして「社会復帰するために必要な心の持ち方」でした。
【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり
【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え
【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎
【第4話】 未成年者にわいせつ行為発覚「不祥事で全てをなくした、自業自得です」
からの続き
【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」
【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道
【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」
事務所を解雇された2年後 今度は飲酒運転事故を起こした
2018年、未成年者へのわいせつで、事務所を解雇された山口さん。
その不祥事の2年後の2020年、今度は飲酒運転事故を起こしました。その時の周りの反応は、当然ながら厳しいものだったといいます。
（山口 達也さん）
「2年前に『あんなにひでえ野郎が、人に迷惑をかけて、どっかいなくなって、何やってんだと思って、名前を忘れてたのに』」
「『久々に名前聞いたと思ったらこいつ飲酒運転してやがるよ、なんだ、出てくんじゃねぇよ、死ねよ』と。これ、いまだに言われているんですけど」
「私は2年後、酒を飲んだわけです、そしてハンドルを握ったわけです。当時は自分のことが分からなかった、やめられない病気だとわからなかった」
ここで山口さんは、初めて「助けてください」と手を上げました。
「呼吸をしただけで、世界の人が不快な思いをしている」
山口さんは、もともと自身を「悩みのない人」「人の相談を受けるタイプ」「やると決めたら絶対に時間がかかってもやり遂げる」性格だったといいます。自分自身が「意思が強い人間だ」とずっと思っていました。
（山口 達也さん）
「それがね、やればやるほど、頑張ろうと思えば頑張ろうと思うけど、うまくいかないんですよ」
「何なんだろ、自分って。どこに行ったらいいんだろう。。。死ぬ勇気もないんですよ、自分で」
「チャンス」や「未来」という言葉すら思い浮かばない状態でした。「呼吸をしただけで世界の人が不快な思いをしている」とも思っていました。。。その時初めて「助けてください」と心から言えたと話します。
（山口 達也さん）
「こんなことを言ったのは、人生で初めてでした」
ようやく認められた、依存症の自分「孤立していたんだ」
そして山口さんは、初めてアルコール専門病院に足を向けました。お酒のことで困ったのだったら、行くのは「内科だろう」と思っていました。
しかし、「アルコール依存で大事なのは精神科」と聞かされたのです。そこで、心がどんどん壊れていき、生きづらくなっている自分に気づかされました。
（山口 達也さん）
「毎日気を失うまで、倒れるまで飲む。これは自傷行為だと思っています。そうしないと一日が終わらないんです」
そして、自助グループとの出会いもありました。曰く「失敗した人たちが集まる場所」。そこで、自分が「アルコール依存症」だと認めることができました。
そのコミュニティは人を助ける。同じ気持ち、同じことをやった人、同じ苦しさを抱えてきた人たちが寄り添う場だったといいます。多くのことを気づかされました。
（山口 達也さん）
「孤独だったんだ、孤立していたんだ。。。それが仲間と出会って、悪さした人、傷つけた人たちが集まる。一瞬外から見たら怖いかもしれないけど、そのコミュニティっていうのは、本当に人を助けるんですよ」
「何度も何度も失敗する、そこで自分を知るってことなんですよね。年齢も性別も文化も違っても、何か同じ苦しみを共有することが、震えるような心を溶かしてくれるんですよね」
なぜ「アルコール依存症」に陥ったのか。。。そこには芸能界に身を置く山口さん自身の「羨み」「恨み」があったといいます。
【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」
【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道
【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」
につづく
【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり
【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え
【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎
【第4話】 未成年者にわいせつ行為発覚「不祥事で全てをなくした、自業自得です」
【第5話】 2度目の不祥事は飲酒運転事故 初めて言えた「助けてください」