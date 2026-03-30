元「TOKIO」山口達也さん “依存症との戦い”を語る

2度のトラブルで芸能界を引退した、元「TOKIO」の山口達也さん（53）が、岡山市内で講演会を開きました。

【画像を見る】真剣に、時に笑みを浮かべながら話す 元TOKIO・山口達也さん

山口さんは、人気グループ「TOKIO」のメンバーとして多方面で活躍しながらも、2018年に未成年にわいせつな行為をしたとして、所属事務所の契約を解除。

さらに2020年には、酒気を帯びた状態で交通事故を起こし、その後「アルコール依存症」と診断されました。

現在は、講演活動を通じて、病気との向き合い方を伝えています（【画像①】は真剣な表情で講演を行う山口達也さん）。

講演会を主催したのは、少年院や刑務所から出所した人の就職や衣食住をサポートし、更生につなげる活動をしている「職親（しょくしん）プロジェクト」です。語られたのは「アルコール依存症の恐ろしさ」、そして「社会復帰するために必要な心の持ち方」でした。

【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え

【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎

【第4話】 未成年者にわいせつ行為発覚「不祥事で全てをなくした、自業自得です」

からの続き

【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」

【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道

【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」

事務所を解雇された2年後 今度は飲酒運転事故を起こした

2018年、未成年者へのわいせつで、事務所を解雇された山口さん。

その不祥事の2年後の2020年、今度は飲酒運転事故を起こしました。その時の周りの反応は、当然ながら厳しいものだったといいます。

（山口 達也さん）

「2年前に『あんなにひでえ野郎が、人に迷惑をかけて、どっかいなくなって、何やってんだと思って、名前を忘れてたのに』」

「『久々に名前聞いたと思ったらこいつ飲酒運転してやがるよ、なんだ、出てくんじゃねぇよ、死ねよ』と。これ、いまだに言われているんですけど」

「私は2年後、酒を飲んだわけです、そしてハンドルを握ったわけです。当時は自分のことが分からなかった、やめられない病気だとわからなかった」

ここで山口さんは、初めて「助けてください」と手を上げました。

「呼吸をしただけで、世界の人が不快な思いをしている」

山口さんは、もともと自身を「悩みのない人」「人の相談を受けるタイプ」「やると決めたら絶対に時間がかかってもやり遂げる」性格だったといいます。自分自身が「意思が強い人間だ」とずっと思っていました。

（山口 達也さん）

「それがね、やればやるほど、頑張ろうと思えば頑張ろうと思うけど、うまくいかないんですよ」

「何なんだろ、自分って。どこに行ったらいいんだろう。。。死ぬ勇気もないんですよ、自分で」

「チャンス」や「未来」という言葉すら思い浮かばない状態でした。「呼吸をしただけで世界の人が不快な思いをしている」とも思っていました。。。その時初めて「助けてください」と心から言えたと話します。

（山口 達也さん）

「こんなことを言ったのは、人生で初めてでした」

ようやく認められた、依存症の自分「孤立していたんだ」

そして山口さんは、初めてアルコール専門病院に足を向けました。お酒のことで困ったのだったら、行くのは「内科だろう」と思っていました。

しかし、「アルコール依存で大事なのは精神科」と聞かされたのです。そこで、心がどんどん壊れていき、生きづらくなっている自分に気づかされました。

（山口 達也さん）

「毎日気を失うまで、倒れるまで飲む。これは自傷行為だと思っています。そうしないと一日が終わらないんです」

そして、自助グループとの出会いもありました。曰く「失敗した人たちが集まる場所」。そこで、自分が「アルコール依存症」だと認めることができました。

そのコミュニティは人を助ける。同じ気持ち、同じことをやった人、同じ苦しさを抱えてきた人たちが寄り添う場だったといいます。多くのことを気づかされました。

（山口 達也さん）

「孤独だったんだ、孤立していたんだ。。。それが仲間と出会って、悪さした人、傷つけた人たちが集まる。一瞬外から見たら怖いかもしれないけど、そのコミュニティっていうのは、本当に人を助けるんですよ」

「何度も何度も失敗する、そこで自分を知るってことなんですよね。年齢も性別も文化も違っても、何か同じ苦しみを共有することが、震えるような心を溶かしてくれるんですよね」

なぜ「アルコール依存症」に陥ったのか。。。そこには芸能界に身を置く山口さん自身の「羨み」「恨み」があったといいます。

【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」

【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道

【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」

につづく

【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え

【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎

【第4話】 未成年者にわいせつ行為発覚「不祥事で全てをなくした、自業自得です」

【第5話】 2度目の不祥事は飲酒運転事故 初めて言えた「助けてください」