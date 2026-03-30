ホロライブ・博衣こより、ストイックすぎる“覚悟”を見せるも先輩ホロメンが制止「ちょっとは止まってください」
「ホロライブ」所属のVTuber・博衣こよりさんが、26日に先輩ホロメンのさくらみこさんとオフコラボを実施。配信内でストイックすぎる“覚悟”を見せると思わずみこさんが制止に入る場面があった。
【動画】覚悟が決まりすぎている博衣こよりさん（31：41ごろ）
今回のコラボでは、ふたりが様々な「お題」に合わせてトークを展開。「お互いの尊敬している点はありますか？」というトークテーマが出ると、みこさんは「こよの尊敬しているところは継続の力」とコメント。こよりさんが毎週配信している『朝こよ』が放送回数270回を超えたり、日々色んなゲーム実況を配信したりしていることを絶賛した。
これに対しこよりさんは「こよりが突っ走れるのは、みこ姉さんみたいなずっと走り続けている先輩がいるから」「まだ4年半の自分が止まるわけにはいかん」と回答するも、ストイックすぎる姿勢が心配になったのか、みこさんは慌てて「ちょっとは止まってください」と制止。
チャンネル更新頻度の高さからホロライブでも屈指の“配信モンスター”として知られるこよりさんのこの発言には、ファンからも「十分すぎるｗ」「バイタリティえぐい」「止まる時間が短すぎる」「体調とか心配」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」
【動画】覚悟が決まりすぎている博衣こよりさん（31：41ごろ）
今回のコラボでは、ふたりが様々な「お題」に合わせてトークを展開。「お互いの尊敬している点はありますか？」というトークテーマが出ると、みこさんは「こよの尊敬しているところは継続の力」とコメント。こよりさんが毎週配信している『朝こよ』が放送回数270回を超えたり、日々色んなゲーム実況を配信したりしていることを絶賛した。
チャンネル更新頻度の高さからホロライブでも屈指の“配信モンスター”として知られるこよりさんのこの発言には、ファンからも「十分すぎるｗ」「バイタリティえぐい」「止まる時間が短すぎる」「体調とか心配」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」