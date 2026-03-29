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NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【豊臣兄弟】ネタバレ 第１３回あらすじ 大河ドラマ考察感想 ２０２６年４月５日放送 第１３話 豊臣兄弟！」を公開した。動画では、2026年放送予定の大河ドラマにおける架空の第13話のあらすじを予想し、吉岡里帆演じる安藤守就の娘・ちかが抱える秘密について熱弁を振るっている。



動画の冒頭でトケル氏は、仲野太賀演じる主人公・豊臣秀長（小一郎）が、池松壮亮演じる兄・豊臣秀吉（藤吉郎）の縁談をまとめるべく奔走する展開を提示した。藤吉郎の心には浜辺美波演じる寧々がいるものの、縁談相手であるちかとの話が進んでいく。しかし、ちかには見知らぬ男と密会を繰り返す「男を買いあさるメギツネ」という不穏な悪評が絶えない社会的背景を説明。小一郎が右腕として、その噂の真偽を確かめるためにちかの身辺調査に乗り出す場面を細かく予想した。



中盤では、小一郎とちかが直接対峙するシーンを想像し、ちかが「心は織田の者には触れさせない」と強い意志を見せる台詞を考察の核心として提示。さらにトケル氏は、ちかの密会相手に関する噂について、「実は男を買っているのではなく、間者として情報を集めているのではないか」という独自の説を展開した。周囲から悪女として扱われているが、実のところは銭を使って各方面の動向を探るしたたかで賢明な人物であると推測している。



終盤に向けてトケル氏は、ちかの情報収集能力が今後の戦局を左右すると主張。織田信長による朝倉討伐の軍議が進む中、ちかが独自に掴んだ浅井長政の裏切りに関する情報を小一郎にもたらす可能性を指摘した。最後には、彼女の存在が歴史的撤退戦である金ヶ崎の退き口を生き延びるための重要な鍵になると提言し、史実とオリジナル要素が絡み合うドラマチックな展開への期待を込めて語り終えた。