「広島−中日」（２９日、マツダスタジアム）

今季から先発に転向した広島の栗林良吏投手が初先発し、完全試合の快記録は八回先頭で途絶えた。細川に中前打を浴びてしまった。

立ち上がりからストライクを先行させ、中日打線を牛耳った右腕。１本の安打も許さず、出塁すらさせなかった。中日打線も積極的にスイングを仕掛けてくる中で圧巻のパーフェクト投球。わずか５６球で５回を投げきり、マツダスタジアムは大きな拍手に包まれた。

そして六回も下位打線を三者凡退に斬って快記録を継続。打線の援護がない中、淡々とアウトを積み重ねた。直後に敵失で１点を先制すると七回は上位打線ながら先頭の代打・板山をバックドアで空振り三振に仕留めた。田中幹も遊ゴロに打ち取り、岡林も投ゴロで偉業まであと打者６人となった。

七回裏の打席では「頑張れ栗林」の異例のチャントもわき起こった。積極的にスイングを仕掛ける姿を見せたが…直後の八回、先頭の細川に中前打を浴び、快記録が途絶えた。直後にマウンドに投手コーチと野手陣が集まり、水を飲んだ栗林。続く福永を左飛に打ち取りしっかりと切り替えた。そしてサノーを空振り三振に仕留め、石伊を右飛に打ち取り８回を無失点。ベンチ前では雄たけびをあげながらナインを迎えた。スタンドも打たれた直後はため息だったが、「頑張れ」の声援が多く飛び、イニング終了後には大きな拍手がわき起こった。

入団から守護神を務めてきた栗林は今季から先発に転向。キャンプ、オープン戦と順調に調整を進めて開幕３戦目のマウンドに上がった。オープン戦最終登板後には「自分の持っている力を全部出したい」と意気込んでいた。