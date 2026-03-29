開催：2026.3.29

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 3 - 2 [Dバックス]

MLBの試合が29日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとDバックスが対戦した。

ドジャースの先発投手はタイラー・グラスノー、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。

1回表、4番 パビン・スミス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 LAD 0-1 ARI

3回表、2番 コービン・キャロル 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 LAD 0-2 ARI

6回裏、5番 フレディ・フリーマン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 1-2 ARI

8回裏、4番 ウィル・スミス 7球目を打ってセンターへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 3-2 ARI

試合は3対2でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのウィル・クラインで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はDバックスのフアン・モリヨで、ここまで0勝1敗0S。ドジャースのＥ・ディアスにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.125となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 12:46:23 更新