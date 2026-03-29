ある子猫の凛々しい「衝撃のポージング」に大きな注目が集まっています。話題の投稿は18万回以上表示され「かっっっっわいい！！！！」「上手に立てていますね！！」「好奇心旺盛だね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：子猫を保護したと思っていたのに……まるで別の動物のような『まさかの瞬間』】

カメラが捉えた「衝撃のポーズ」

Xアカウント「2428index」に投稿されたのは、猫ちゃんのまさかの姿です。保護した子猫を家族に迎えた投稿者さん。投稿された写真には、上体を起こし、遠くを見つめる子猫の姿が映っていました。

子猫を見た投稿者さんは「子猫を保護したと思ってたんだけど、どうやらミーアキャットだったらしい」とコメントしていました。ピンと伸びた背筋や横顔は、まさにミーアキャット。投稿者さんのコメントに納得してしまいます。

実はこの子猫、強い寒波が来る直前に保護され、一命を取り留めた双子の姉妹なのだそうです。パッと見ただけでは見分けがつかないほどそっくりな2匹は、別の投稿でも「お水も一緒に飲みたい」と紹介されるほど、何をするにも一緒なのだといいます。今回の「ミーアキャット」のような元気な姿からの成長が、今からとても楽しみです。

衝撃の立ち姿にX民も爆笑

子猫のミーアキャット姿を見たXユーザーたちからは「猫背なおりました」「そのうち長靴履いて喋り出すよ」「これは見事な二足立ち」といった声が寄せられていました。

Xアカウント「2428index」では、2匹の黒猫ちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「2428index」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。