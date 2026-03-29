「中華エンタメが日本のポップカルチャーを超える日」ゲームだけでなく、3000億円規模の大ヒットアニメも誕生していた

【前編を読む】「中国に完全に負け越してきている」この国の大人たちが知らない中華発スマホゲームのニッポン浸食

「ショートドラマ」の興隆

中国エンタメの流行は、すでにスマホの枠から飛び出して日本社会にも溶け込もうとしている。

中国のゲーム会社「Yostar（ヨースター）」は、'24年4月から現在に至るまで、JR秋葉原駅の中央改札を全面的にジャック。自社作品のCMをモニターで一日中流し続けている。

構内にはゲームの関連グッズを販売する公式ショップを構え、改札の看板には「中央改札」という文字の横に「YOSTAR改札」と追加されるようにもなった。

「ゲームに加え、ここ数年で一気に盛り上がってきたのが『ショートドラマ』です。中国では1兆円以上の市場となっていて、いまや映画の経済規模を超える勢いとなりました」（エンタメ社会学者の中山淳雄氏）

ショートドラマとは1話あたりの尺が1〜2分で構成される「縦型動画」だ。数秒ごとに見せ場があり、1話ごとに必ず「引き」が用意される点がウケて、若者を中心に爆発的な人気を集めている。通勤中や食事中など、スキマ時間で気軽に視聴できることが現代人の生活スタイルに合致してブームを巻き起こした。

課金に引きずり込む設計

ゲームとショートドラマ、2つの中国製コンテンツが急成長した理由には、共通点がある。前出の中山氏はこう解説する。

「アルゴリズムハックとマーケティングハックの効果が非常に大きいです。いずれもユーザーが退屈だと感じる瞬間に一番見栄えの良い広告を見せて、課金に引きずり込むような設計をしています。コンテンツ制作に1割、アルゴリズムの攻略を含むマーケティングに9割のコストをかけるような事業にしたことが功を奏しているのでしょう」

アルゴリズムハックを簡単に説明すると、「行動を分析して中毒性を生み出す」こと。たとえば、ユーザーが動画に飽きないように、ちょうど良いタイミングで脳を刺激するような映像を配置する。

ゲームであれば、課金直後のユーザーにわざと「勝てる相手」をぶつけるシステムを組み、勝利の快感で継続率を上げるといった具合だ。TikTokやYouTubeなどで、若者を狙い撃ちするようなネット広告を掲出するのも同様の手法と言えよう。

マーケティングハックは、「ブームが起きている！」とユーザーに思わせる手法だ。前代未聞の手法で信頼と認知を植え付ける。有名インフルエンサーに広告塔を担わせるのも、その一環だろう。

中国製のゲームは、リリース初期の開発・広報費に約100億円を投じるのは当たり前で、さらに維持やプロモーションで年間300億円近くの予算を費やすこともある。

「ゲームとショートドラマに成功した中国の次の目標は『独自IP』を創出すること。わかりやすく言えば、『ワンピース』や『ポケモン』のようなコンテンツです。昨年はアニメ映画『ナタ 魔童の大暴れ』が3500億円相当の興行収入を記録しました。主に国内ヒットではありますが、今後、世界で爆発的に売れるような作品を放つ可能性も大いにあると思っています」（同前）

日本のエンタメが、すべて中国製になってしまう日は遠くないかもしれない。

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「週刊現代」2026年3月30日号より

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