男性６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの小森隼（３０）が２８日、東京ガーデンシアターで、放送２０周年を迎えたＴＯＫＹＯ ＦＭの人気番組「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！」のライブイベント「ＭＹ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ」に出演した。

２０２０年４月から同番組に出演し、３１日の放送をもって“校長”を退任する小森は「２０周年の歴史の中で一番でかい会場だって！しかもソールドアウトだって！すごい」と興奮を隠しきれず。超満員の観客を前に、「見渡す限り生徒のみんなだ！」と笑顔を見せた。

小森の背中を押しに、ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ、サカナクションの山口一郎らが駆けつけた。

山口は「グッドバイ」を披露した後、小森に「新宝島、一緒に歌おう？やれば分かる！やってみよう」と急きょデュエットを依頼。小森が「えっ？」と驚く隙もないうちに曲が始まり、２番のＡメロを歌唱。入りのタイミングがずれるハプニングで冷や汗をかいたと思えば、山口から「踊ってよ！」とさらなるむちゃぶりが振ってきた。曲が終わり、ステージに倒れた小森は「踊って歌うとは。まさに乱舞です」と心ここにあらずだった。

イベントの大トリとして、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳがバンドアレンジで「ＡＧＥＨＡ」「ヒラヒラ」「ＰＡＩＮＴ」など全８曲を披露。全力のパフォーマンスをリスナーに届けた小森は「ありがとう！」と涙ながらに叫んでいた。