1.想像以上に“構ってくれない”

猫を迎えると、「名前を呼べば来てくれる」「いつも甘えてくれる」と想像する方は多いかもしれません。しかし実際には、呼んでも反応が薄い、近くにいても触れ合いを求めないなど、そっけない対応をされることも…。

猫は単独行動を好む動物で、自分のペースを大切にする習性があります。安心できる環境が整っていれば、常に飼い主に依存しなくても落ち着いて過ごせるのです。

飼い主のタイミングで無理に構おうとすると、かえって猫から距離を取られることもあります。猫が近づいてきた時に受け入れる姿勢を心がけると、信頼関係がゆっくり築かれていきますよ。

2.生活リズムが夜型すぎる

薄明薄暮性（はくめいはくぼせい）である猫は、獲物が動き出す日の出前後や夕方がもっとも活動的です。その名残から、夜中や早朝に急に走り回ったり遊び始めたりすることがあります。

人が寝ている時間帯に繰り広げられる大運動会や、飼い主を起こそうとする行動に、初めは戸惑う場面もあるでしょう。

しばらくすると人の生活リズムに馴染んでいきますが、眠りを妨げられてしまう場合は、飼い主が寝る前にしっかりと遊ぶ時間を作るようにすると落ち着きやすくなります。また、日頃から日中に体を動かす時間を取るようにしておくと、さらに効果的です。

夜間でも鳴き続ける、落ち着きなく歩き回るなどの様子が続く場合は、ストレスや体調不良の可能性もあるため注意を払いましょう。

3.思ったよりも頻繁に吐く

猫と暮らし始めて驚きやすいのが吐き戻しの多さです。普通にしていると思ったら突然えずく音が聞こえ、慌ててしまうこともあります。

吐き戻しの理由は、毛づくろいで飲み込んだ被毛が胃に溜まり毛玉として吐き出す、早食いや食べすぎによるものが多いです。

吐く回数が1回だけで元気や食欲が普段通りであれば、まずは様子見で、過度に心配しすぎる必要はありません。毛玉対策用フードや早食い防止のお皿、ブラッシングの習慣が予防につながります。

ただし、吐く頻度が急に増えた場合や、ぐったりしている、嘔吐物に血が混じるなどの症状がある場合はすみやかに受診しましょう。

4.思った以上に高い所に行く

気づくといつの間にか猫が家具の上や棚の高い所にいることが多く、その運動能力の高さに驚く方も少なくありません。猫は上下運動が得意で、本能的に安全確認ができる高所から周囲を見渡すことで安心感を得る動物です。

不安定な場所に登ると落ちてケガをしてしまう危険があるため、家具の配置や転倒防止対策を事前にきちんとしておきましょう。また、誤飲の恐れがある小物も高い所に置かない配慮が必要です。

安心して過ごせるキャットタワーなどを用意すると、安全に猫の本能を満たしてあげることができますよ。

5.想定していた以上にお金がかかる

猫を飼うと、毎日食べるフード以外にも、医療費や日用品の出費が継続的に発生します。実際に飼い始めてみると、「想像より負担が大きい」と感じる場合もあるでしょう。

定期的なワクチン接種や健康診断は病気予防に欠かせませんし、トイレ用品や爪とぎの交換など、日常的な消耗品も必要です。また、体調不良時の治療費は高額になることもあるため、ペット保険の検討や積立準備が安心につながります。

費用はかかりますが、猫の健康管理と快適な生活環境の維持に直結する大切な支出です。あらかじめ、どのくらいの費用があると安心かを調べて予算を立てておくことで、いざという時でも慌てず対応できるでしょう。

まとめ

初めて猫と暮らし始めると、想像していたことよりも大変なことが多かったり、猫の行動に戸惑いを感じることも多いです。

事前に猫の習性や体の仕組み、飼育にかかる費用、準備・対策しておくべきことなどをしっかり調べておくことで、不安を減らし落ち着いて向き合うことができます。

初めは振り回されることもあるかもしれませんが、飼い主と猫のペースを尊重しながら環境を整えることが大切です。日々の小さな配慮の積み重ねが、安心できる関係づくりにつながっていきます。

(獣医師監修：葛野宗)