IVEレイ、美スタイル際立つタンクトップ×ハーフパンツコーデに視線集中「スタイル良くて憧れる」「さすがの着こなし」
【モデルプレス＝2026/03/28】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月28日、自身のInstagramを更新。タンクトップのカジュアルなコーディネートを公開した。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「スタイル良くて憧れ」タンクトップ姿
レイはNBAのロサンゼルス・クリッパーズをメンションし、試合会場などでのショットを複数枚投稿。白いタンクトップにデニムのハーフパンツのカジュアルなコーディネートで美しい肩のラインをのぞかせた。また、ロサンゼルス・クリッパーズの赤いユニフォームを着用したショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「さすがの着こなし」「ボーイッシュなコーデ似合ってる」「天使」「スタイル良くて憧れる」「ボディラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「スタイル良くて憧れ」タンクトップ姿
◆IVEレイ、タンクトップのカジュアルコーデ披露
レイはNBAのロサンゼルス・クリッパーズをメンションし、試合会場などでのショットを複数枚投稿。白いタンクトップにデニムのハーフパンツのカジュアルなコーディネートで美しい肩のラインをのぞかせた。また、ロサンゼルス・クリッパーズの赤いユニフォームを着用したショットも公開している。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「さすがの着こなし」「ボーイッシュなコーデ似合ってる」「天使」「スタイル良くて憧れる」「ボディラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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