【殿堂入り】クックパッドで人気！忙しい日にボタンひとつで完成「炊飯器でえびピラフ」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.115】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

忙しい日でも簡単「炊飯器でえびピラフ」

年度末や春休みが近くなり、慌ただしくなる時期ですね。キッチンに立つ時間がなかなか確保できない時は、炊飯器で作れる1品が便利です。今回は材料を炊飯器に入れたらボタンを押すだけで作れる、簡単なえびピラフのレシピをご紹介します。その簡単さとおいしさで、2000人以上の方がつくれぽを投稿している殿堂入りレシピです。

つくれぽ2,000件超の人気レシピ「【簡単】炊飯器におまかせ！えびピラフ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：水は白米より少なめに！



ポイント2：炊きあがってからコンソメ＆バター追加



炊飯器の内釜にお米を入れたあと、仕上がり線より少なめになるように水を加えるのがポイントです。具材と調味料を入れて炊飯したあとに、バターと追いコンソメを入れて混ぜると、おいしく仕上がりますよ。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「後入れバターの香りがよく、やさしいコンソメの味付けが家族に好評でした」「めっちゃおいしく簡単に作れた！子どもの長期休みのときに助かります」といった声がたくさん届いています。

具材をフライパンで炒める工程がないからとっても簡単！野菜類は冷凍のミックスベジタブルを使うとさらに簡単にできますよ。忙しい日のお助けメニューとして、ぜひ作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

画像提供：Adobe Stock

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