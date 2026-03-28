中川翔子「ドラゴンボール」悟空＆ベジータ姿の双子が話題「最高に可愛くて最強の2人」「めちゃくちゃ似合ってる」
【モデルプレス＝2026/03/28】歌手でタレントの中川翔子が3月26日、自身のInstagramを更新。双子のコスプレ姿を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「大きくなってる」悟空＆ベジータ姿の双子
中川は「ドラゴンボール服、とどいた！！ 双子男子に着せられて最高！！かわいいいい」と添え、人気アニメ「ドラゴンボール」シリーズのアイテムを身につけた親子3ショットを投稿。「悩んだけどお兄ちゃんが悟空、弟くんがベジータです」と説明し、同作のキャラクター・孫悟空とベジータのロンパースを着用した双子を膝に抱いた写真を披露している。
また、コスプレ姿の双子がじゃれ合う様子や双子それぞれの後ろ姿も載せ、「いつか、悟天とトランクスみたいなやんちゃに仲良しな双子になったらかわいなあ！！」とつづっている。
この投稿は「最高に可愛くて最強の2人」「めちゃくちゃ似合ってる」「さすがのチョイス」「パワーがみなぎってる」「大きくなってる」と反響を呼んでいる。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「大きくなってる」悟空＆ベジータ姿の双子
◆中川翔子「ドラゴンボール」悟空＆ベジータ姿の双子披露
中川は「ドラゴンボール服、とどいた！！ 双子男子に着せられて最高！！かわいいいい」と添え、人気アニメ「ドラゴンボール」シリーズのアイテムを身につけた親子3ショットを投稿。「悩んだけどお兄ちゃんが悟空、弟くんがベジータです」と説明し、同作のキャラクター・孫悟空とベジータのロンパースを着用した双子を膝に抱いた写真を披露している。
◆中川翔子の投稿に「最高に可愛い」と反響
この投稿は「最高に可愛くて最強の2人」「めちゃくちゃ似合ってる」「さすがのチョイス」「パワーがみなぎってる」「大きくなってる」と反響を呼んでいる。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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