俳優のケビン・コスナーが、新作映画「Honeymoon With Harry」で、俳優のジェイク・ギレンホールと共演する。バート・ベイカー氏による同名小説を原作とした新作は、4月からオーストラリアで撮影開始の見込みで、監督には俳優のウィル・スミスと女優マーゴット・ロビー主演の「フォーカス」などで知られるグレン・フィカーラ氏とジョン・レクア氏が予定されている。



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バラエティによれば、女優のサラ・ピジョンも出演交渉中だと言われており、フィカーラ氏とレクア氏とは「ラブ・アゲイン」などでもタッグを組んだダン・フォーゲルマン氏が執筆したストーリーでは、ジェイクとケビン演じる花婿と花嫁の父が島に取り残され、衝突を繰り返す中で思いがけない絆を築いていく姿が描かれるようだ。



7人の子どもの父親であるケビンは2023年に２番目の妻クリスティン・バウムガートナーさんと離婚している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）