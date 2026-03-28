西日本政経懇話会の3月例会が26日、福岡市のホテル日航福岡であり、東京大史料編纂所の本郷和人教授（日本中世史）が「黒田氏と博多・福岡〜関ケ原における黒田氏の活躍」と題して講演した。要旨は次の通り。

博多は朝廷の出先機関・大宰府の外港であり、古代から商業の拠点として繁栄してきた。県庁所在地の多くは朝廷の影響、あるいは武士が主導して造られた町だが、博多は民間、商人が主導。正式な国交がなくとも日宋貿易が活発化し、列島に貨幣経済が根付く契機となった。

日明貿易で博多商人が結びついた山口の大内氏は下克上で滅び、豊後の大友氏が博多を掌握した。その後、小早川氏が筑前国を治めたが、豊臣秀吉の不評を買い、左遷されてしまった。

秀吉の死後、徳川家康の存在感が増していく。武器は「信用」。豊臣政権の中で冷遇されていた家に恩を売り、その中に小早川秀秋がいた。関ケ原の戦いで豊臣氏の西軍を「裏切った」と言われるが、家康に味方するのは自然だった。

さらに黒田官兵衛と長政の働きで毛利軍を抑えた。家康は高く評価し、筑前国52万石と商業都市博多という大きな褒美を黒田氏に与えた。

（大矢和世）