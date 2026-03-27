「『紅白歌合戦』でも…」M!LK塩崎太智が“誘いを絶対に断らない”先輩とは「めちゃくちゃお世話になっている」

「『紅白歌合戦』でも…」M!LK塩崎太智が“誘いを絶対に断らない”先輩とは「めちゃくちゃお世話になっている」