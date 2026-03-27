26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスBの準決勝が行われ、スウェーデン代表はウクライナ代表と対戦し、3-1の勝利を飾った。



そんなこの試合で圧巻の活躍を見せたのがアーセナルに所属するヴィクトル・ギェケレシュだ。スウェーデンのギェケレシュは開始早々の6分に先制ゴールをもたらすと、51分と73分にもネットを揺らし、ハットトリックを達成。この大一番でストライカーがチームを勝利に導く仕事ぶりを見せたのだ。





そんななか、対戦相手だったウクライナの指揮官セルゲイ・レブロフはハットトリックを達成したギェケレシュを大絶賛したという。英『Evening Standard』が報じている。「試合を通して、私はチームを信じていた。我々はできる限りのことをし、得点のチャンスもあったが、前半早々の失点が痛手となった。後半も同様だった。試合の終盤はうまくまとめたが、それだけでは不十分だった。今夜はヴィクトル・ギェケレシュが違いを生み出した。彼はその実力を発揮し、ヨーロッパ屈指のストライカーであることを証明した」スウェーデンは31日に行われる決勝でアルバニア代表を撃破したポーランド代表との対戦が決定した。この決勝を制したチームはW杯への切符を掴み取り、本戦で日本代表、オランダ代表、チュニジア代表と同じ予選グループFに入る。そして日本とはグループステージ最終節で対戦する運びとなっている。