W杯で日本と対戦する可能性…… スウェーデンを欧州予選PO決勝へ導く圧巻ハットのギェケレシュに敵将も脱帽 「ヨーロッパ屈指のストライカーであることを証明した」
26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスBの準決勝が行われ、スウェーデン代表はウクライナ代表と対戦し、3-1の勝利を飾った。
そんなこの試合で圧巻の活躍を見せたのがアーセナルに所属するヴィクトル・ギェケレシュだ。スウェーデンのギェケレシュは開始早々の6分に先制ゴールをもたらすと、51分と73分にもネットを揺らし、ハットトリックを達成。この大一番でストライカーがチームを勝利に導く仕事ぶりを見せたのだ。
「試合を通して、私はチームを信じていた。我々はできる限りのことをし、得点のチャンスもあったが、前半早々の失点が痛手となった。後半も同様だった。試合の終盤はうまくまとめたが、それだけでは不十分だった。今夜はヴィクトル・ギェケレシュが違いを生み出した。彼はその実力を発揮し、ヨーロッパ屈指のストライカーであることを証明した」
スウェーデンは31日に行われる決勝でアルバニア代表を撃破したポーランド代表との対戦が決定した。この決勝を制したチームはW杯への切符を掴み取り、本戦で日本代表、オランダ代表、チュニジア代表と同じ予選グループFに入る。そして日本とはグループステージ最終節で対戦する運びとなっている。