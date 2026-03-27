涼感アイテムは香りにも。水と透明感を表現した“睡蓮”フレグランスで暑さを軽やかに乗り切ろう

ふっと何気なく感じた香りに心奪われて、振り返ったことってありますか？ 匂いをまとうとは言いますが、目に見えないからこそ、おざなりになりがち。ですが、想像以上にエチケットとして大事なこと。

運動後や汗ばんだ後ならば、匂いケアするタイミングとしてわかりやすいですが、“使う”という行為自体が日常に習慣化されていないとフレグランス系の導入になかなか踏み切れないのも事実。ならば、まずは他者ではなく自分のためにライトな1品から選んでみるのが入り口としていいのではないでしょうか。

“香り”に注目したアイテムを手がけるフィッツコーポレーションがこの夏、トレンドとしてイチオシするのが“睡蓮”。水面に浮かぶ涼しげで瑞々しい姿をイメージフレグランスとして開発。同社が手がけるレールデュサボン、ヴァシリーサ、プア ナナラ、ビージーエムの4ブランド共通で“睡蓮”関連製品を現在先行販売中。4月18日より全国にて発売します。手軽に使えるファブリックスプレーや柔軟剤から、ボディミスト、さらに香水と自分自身の香りレベルに合ったアイテムが勢揃いしています。

いずれの商品も、水を連想させる“アクアティック”、そして透明感のある“シアーフローラル”を掛け合わせ生まれた“アクアティックフローラル”の香りをベースに採用。夏にふわっと香った瞬間に、清涼感をも与えてくれる爽やかな仕上がりが特徴です。

▲「レールデュサボン ヘブンリーブルーム オードトワレ」

これからの季節注目したいのが、香りとともに肌にひんやり感をプラスするアイテム。「レールデュサボン ヘブンリーブルーム オードトワレ」（50ml：2970円）は、清涼成分メントール配合で、シュッとひと吹きすればやさしい香りと冷たさに包まれます。香調はアクアティックフローラルサボンを採用。

トップノートは、ピーチ／リーフィーグリーン、ミドルノートがピーチグロウ／サボン。ラストノートがムスク／サンダルウッドと時が進むにつれてより落ち着いた雰囲気となります。

▲「レールデュサボン 柔軟剤 ヘブンリーブルーム」

また、肌に直接なじませて使うボディジェル「アイスジェリー」（140g：1540円）もあります。ほかにも「柔軟剤」（500ml：946円）や「ファブリックスプレー」（250ml：990円）と香りでトータルで香りの演出も可能です。

▲「ヴァシリーサ シルキー フローラ クリスタルジェリー オードパルファム」

より上品さを追求したいなら「ヴァシリーサ シルキー フローラ クリスタルジェリー オードパルファム」（40ml：4400円）を。

こちらは、香調をアクアティックフローラルグルマンとし、ザクロやピンクグレープフルーツにジャスミンとより甘め。

▲「プア ナナラ ラプアリリー オードトワレ」

続く、池田美優（みちょぱ）プロデュースのプア ナナラ「ラプアリリー オードトワレ」（50ml：3850円）は、力強く咲く熱帯睡蓮をイメージしたアクアティックフローラルムスクの香調です。

ナチュラル＆エフォートレスをコンセプトに、真夏のギラつく太陽下でも、優雅な香りで包んでくれます。

▲「ビージーエム オードパルファム No.707 」

さらにオンラインでは再再入荷と大人気。EXILE TAKAHIROプロデュースのブランドbgm「オードパルファム No.707」（50ml：3300円）もチェック。

トップにベルガモットやプチグレンなどウッディーさを。ミドルにガーデニアの濃厚な甘さ、ラストに再びサンダルウッドとエキゾチックさをまといたい時に重宝するはず。こちらのアクアティックグリーンムスクの香りは、男性にもつけやすいですよ。

ひとことで“睡蓮”といっても、さまざまな解釈が楽しめる各ブランドの新作。価格帯もほどよいので、トレンドを意識しつつ香りをまとってみてはいかがでしょう。

>> フィッツコーポレーション

＜文／GoodsPress Web＞

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