元AKB48メンバー「テンション爆上げ」娘顔出し2ショット公開「目元がそっくり」「可愛い親子」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】元AKB48・SKE48でマルチクリエイターの佐藤すみれが3月26日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。
【写真】32歳元AKB「目元がそっくり」娘顔出し2ショット
佐藤は、娘とランドセルの試着会に行ったことを報告し、ランドセルを背負った娘の写真などを複数枚投稿。「1．ひなのさん念願のQpotカフェでテンション爆上げ」と添えた写真には、ケーキスタンドを前に佐藤と娘が笑顔で互いの手を合わせてハートマークを作る仲睦まじい姿が収められている。
また、食事をする娘の横顔やランドセルを見比べる後ろ姿の写真なども乗せている。
この投稿は「目元がそっくり」「尊すぎる」「可愛い親子」「大きくなりましたね」と反響を呼んでいる。
佐藤は、2021年1月に総合格闘家でK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表。同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元AKB「目元がそっくり」娘顔出し2ショット
◆佐藤すみれ、娘顔出し2ショット披露
佐藤は、娘とランドセルの試着会に行ったことを報告し、ランドセルを背負った娘の写真などを複数枚投稿。「1．ひなのさん念願のQpotカフェでテンション爆上げ」と添えた写真には、ケーキスタンドを前に佐藤と娘が笑顔で互いの手を合わせてハートマークを作る仲睦まじい姿が収められている。
◆佐藤すみれの投稿に「目元がそっくり」と反響
この投稿は「目元がそっくり」「尊すぎる」「可愛い親子」「大きくなりましたね」と反響を呼んでいる。
佐藤は、2021年1月に総合格闘家でK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表。同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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