帝国ホテル<9708.T>が上げ幅を拡大し昨年来高値を更新している。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１６億円から２０億円（前期比２５．８％増）へ、純利益を２０億５０００万円から２４億円（同７．２％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４円から５円へ引き上げたことが好感されている。



売上高は５６１億円（同６．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、適切な原価コントロールや経費内容の精査、更なる生産性向上の推進に取り組んだことが寄与する。なお、配当予想の増額は今年３月５日に３０年ぶりの新規ホテルとなる「帝国ホテル 京都」が開業したことを記念して記念配当１円を実施するためで、年間配当予想は７円（前期６円）となる。



出所：MINKABU PRESS