＜義両親との関係がわかる質問＞同居しながら介護する？完全に縁切る？いつか来る未来かも…
結婚は本人同士のものとはいえ、避けて通れないのが義実家との関係です。距離感に悩むママは少なくありませんが、今回の投稿は、かなり極端な二択を投げかけました。
『義親と完全縁切りか、同居して面倒をみるかなら、どちらがマシ？ 前者は一生会わず関わらない。後者は一緒に暮らし、毎日顔を合わせて介護もする』
現実ではなかなか起こらない設定ですが、だからこそ本音が噴き出しました。結果として、圧倒的だったのは「縁切り」を選ぶ声でした。
縁切り派の意見は、大きくわけて二つありました。ひとつは「義親のことは嫌いではないが、同居は別問題」という考え方です。もうひとつはより割り切った意見でした。
義親との関係が良好だからこそ
『義両親のことは好きだけれど、同居介護はない。実親でもイヤだ』
『義親とはうまくやっているけれど、同居したら絶対こじれると思う』
『実親とさえもう一緒に暮らすのはムリだなと思うのに、義両親なんてどう考えてもムリ。どちらか選ぶなら会わないほうがマシ』
関係が良好だからこそ、距離を保ちたいという声がありました。きっと今が一番いい距離感なのでしょう。生活を共にして、距離感が変われば、いい関係が壊れてしまうのでは？ と不安を抱えるママも少なくありません。仲がいいからこそ、関係を悪化させるくらいならいっそのこと縁切りを選ぶのでしょう。
同居は絶対にムリだと考える人たちは
もうひとつは「他人との同居はムリ」だと考える意見です。結婚して新しい家庭を作ったママたちは、これまでに築き上げた家族の形があるでしょう。今さら実親ですら一緒に住みたくないのに、義親と同居はできないといいます。
『すでに縁を切ったけれど最高だよ』
『義両親がよほどの人格者か財産をもっていなければみんな縁切りじゃない？』
『義親は結婚でたまたまつながった他人。ムリなものはムリ』
義親を「他人」と捉え、情よりも自分の生活や心の安定を優先する考え方です。なかには、同居経験がトラウマになっている人もいました。
『同居でうつ病になって別居した。もう二度と戻りたくない』
『自分の親と同居して懲りた。義親なんて考えられない』
また、住宅事情や物理的な問題を挙げる人もいます。
『東京の狭い3LDKマンション暮らしなので同居は物理的にムリ』
好きでも嫌いでもないから、一生会わなくても困らないと縁切りを選ぶ場合もあるようです。「縁切り」といっても、感情的な断絶というより、生活圏を完全にわける選択として捉えているとの印象でした。子どもがいる生活で進む時間と、お年寄りだけで進む時間とは体感が違うかもしれません。
今回の二択は極端ですが、ママたちが即答で「縁切り」を選んだ背景には、介護や同居に対する不安や負担感がうかがえます。また、「同居を断ったら離婚を切り出された」という切実な声もあり、義実家問題が夫婦関係に影響を及ぼす現実も浮かび上がりました。
少数派ながら存在した同居派の声
一方で、少数ながら同居を選ぶという声もありました。
『うちの義親なら、世話してもいい』
『うちの義理親なら縁切りはできない。それをやったら死ぬまで苦しむと思うから、私にはできない。旦那の親だしね』
その理由は、これまでの関係性でした。
『恩があるから面倒みようと思う』
『子どもたちの中学受験も自分たちが家を建てられたのも義実家のおかげ。お返ししたい。郊外はイヤなのでこっちにきてほしいけれど』
義親から受けた支援や愛情があるからこそ、縁を切る選択はできないというママもいます。ただし、同居派からもこんな声がありました。
『この質問は関係性による。聞いても答えは出ないと思う』
同居派の声から見えるのは、「義務」ではなく「感謝」や「関係性」を軸にした判断です。ただ、その選択は誰にでも当てはまるものではなく、積み重ねてきた信頼が前提だといえそうです。
究極の二択が浮き彫りにしたもの
義親との距離感に正解はないのでしょう。同居を選んでも、縁切りを選んでも、それぞれに事情と覚悟があります。大切なのは、世間体に縛られず、自分がムリをしない選択をすることなのかもしれません。今回の極端な問いだからこそ、ママの本音が集まりました。義両親との関係に悩んだとき、この声の数々が、自分の気持ちを見つめ直すヒントになるのではないでしょうか。