視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

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永見大吾探偵が調査した『永見のミステリー集』は、１年半ぶりとなる第２弾。冷凍肉まんを温めようとすると、何故か電子レンジの中で回転する『高速回転する肉まん！』（岐阜県・男性・50）、ドライブインの男性トイレ小便器の間のトレー全てにイカソーメンが置かれている『怪奇！男子トイレにイカソーメン』（奈良県・男性・60）、引き出しを開け閉めすると、中には何も入っていないのにハーモニカのような音が聞こえる『奇妙な音を奏でる謎の棚』（兵庫県・女性・35）の３つのミステリーを、永見探偵が解明する。

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特に３個目でようやく回転し始めた肉まんには、永見探偵も依頼者も大興奮。伝説の「爆発卵」ばりの衝撃映像は必見だ。さらにオバケの仕業かと思われた不思議な音を出す棚には、昔の箪笥職人の超技巧が隠されていた！？

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3月27日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、せいや探偵が調査した『「おおきなかぶ」を再現したい！』、永見大吾探偵の『永見のミステリー集』など、様々な依頼を解決した。