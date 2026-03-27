「企業が自ら人手不足を生み出している」これが日本の現実か…人手不足なのに無職200万人の異常事態
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社労士のたかこ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【なぜ？】人手不足なのに無職が激増中！データが示す「働かない・働けない」本当の理由」と題した動画を公開した。
人手不足と無職者増加という一見矛盾した現象の背景には、日本の労働市場における「重大なミスマッチ」が存在すると指摘し、旧来の雇用モデルが限界に達していると警鐘を鳴らした。
動画の冒頭、たかこ先生は「人手不足なのに日本の無職者は200万人います」という事実を提示。この矛盾して見える状況について、「実は矛盾していない」と述べ、日本の労働市場のシステムが機能不全に陥っていることの表れだと解説した。
その根本原因は、企業が求める人材像と、労働市場に存在する人材の能力や希望が「見事なまでにすれ違っている」という構造的なミスマッチにあると指摘。このすれ違いは一時的なものではなく、今後さらに深刻化するとの見方を示した。
現在、特に人手不足が深刻なのは建設業、介護業、物流業といった、いわゆる「ブルーカラー」の職種だという。これらの業界では求人を出しても人が集まらず、採用してもすぐに辞めてしまうケースが後を絶たない。
その一方で、約200万人にのぼる無職層は、大きく2つのタイプに分類できるとたかこ先生は語る。一つは、就職氷河期世代に代表される「働きたいのに働けない」中高年層だ。彼らは、企業側が求めるスキルや経験がないために採用から弾かれてしまう。これは、企業側がこれまでキャリア形成の機会を十分に与えてこなかった結果でもあると分析した。
もう一つは、Z世代を中心とした「企業に属したくない」若年層である。彼らはタイムパフォーマンスや自己成長を重視し、「会社に人生を捧げる」といった昭和型の労働観を拒否。フリーランスや個人事業主など、組織に縛られない多様な働き方を選択する傾向が強いという。
たかこ先生は、多くの企業が「若くて、素直で、賃金が安く、すぐに辞めない即戦力」という都合の良い人材を求め続けていると指摘。その上で「“安く・長く・拘束する”という雇用モデルは完全に限界を迎えた」と断言した。企業が自らこのミスマッチを生み出し、人手不足を招いているという構図だ。
最後に、企業が生き残るためには、労働者の新しい価値観に合わせて働き方や待遇の構造を根本から作り替える必要があると提言。その具体的な方策として、従業員に多様な業務に対応できるスキルを習得させる「リスキリング」が今後必須になると述べ、動画を締めくくった。
人手不足と無職者増加という一見矛盾した現象の背景には、日本の労働市場における「重大なミスマッチ」が存在すると指摘し、旧来の雇用モデルが限界に達していると警鐘を鳴らした。
動画の冒頭、たかこ先生は「人手不足なのに日本の無職者は200万人います」という事実を提示。この矛盾して見える状況について、「実は矛盾していない」と述べ、日本の労働市場のシステムが機能不全に陥っていることの表れだと解説した。
その根本原因は、企業が求める人材像と、労働市場に存在する人材の能力や希望が「見事なまでにすれ違っている」という構造的なミスマッチにあると指摘。このすれ違いは一時的なものではなく、今後さらに深刻化するとの見方を示した。
現在、特に人手不足が深刻なのは建設業、介護業、物流業といった、いわゆる「ブルーカラー」の職種だという。これらの業界では求人を出しても人が集まらず、採用してもすぐに辞めてしまうケースが後を絶たない。
その一方で、約200万人にのぼる無職層は、大きく2つのタイプに分類できるとたかこ先生は語る。一つは、就職氷河期世代に代表される「働きたいのに働けない」中高年層だ。彼らは、企業側が求めるスキルや経験がないために採用から弾かれてしまう。これは、企業側がこれまでキャリア形成の機会を十分に与えてこなかった結果でもあると分析した。
もう一つは、Z世代を中心とした「企業に属したくない」若年層である。彼らはタイムパフォーマンスや自己成長を重視し、「会社に人生を捧げる」といった昭和型の労働観を拒否。フリーランスや個人事業主など、組織に縛られない多様な働き方を選択する傾向が強いという。
たかこ先生は、多くの企業が「若くて、素直で、賃金が安く、すぐに辞めない即戦力」という都合の良い人材を求め続けていると指摘。その上で「“安く・長く・拘束する”という雇用モデルは完全に限界を迎えた」と断言した。企業が自らこのミスマッチを生み出し、人手不足を招いているという構図だ。
最後に、企業が生き残るためには、労働者の新しい価値観に合わせて働き方や待遇の構造を根本から作り替える必要があると提言。その具体的な方策として、従業員に多様な業務に対応できるスキルを習得させる「リスキリング」が今後必須になると述べ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。