今日3月27日は、西日本から東海は晴れてお花見日和で、関東は日中晴れて夜はにわか雨の所があり、北陸と東北は次第に晴れ、北海道と沖縄は雲が多く、東海から九州は20度前後の所が多い見込みです。

西日本は晴れて暖かい

西日本は高気圧に覆われ、九州から東海にかけて広く晴れて暖かくなります。福岡や大阪、名古屋周辺では最高気温が20度前後となり、お花見や屋外レジャーに快適な陽気です。日差しが強く感じられるため、長時間外にいる方は紫外線対策やこまめな水分補給を心がけてください。

関東は夜にわか雨

関東は日中を中心に晴れて気温も上がり、東京や横浜、さいたまなどではお花見日和、お出かけ日和となるでしょう。ただ、夜は所々でにわか雨の可能性があり、帰宅時間帯や夜桜見物の際に雨の降る所がありそうです。折りたたみ傘があると安心です。雨は短時間でも路面が滑りやすくなりますので、車の運転や自転車はご注意ください。

北日本と沖縄は雲多い

北陸や東北北部、北海道、そして沖縄は雲が広がりやすい一日です。北海道では日本海側を中心ににわか雨や雪が降る可能性があり、車の運転は路面状況に注意が必要です。沖縄本島や先島諸島ではスッキリしない空模様で、にわか雨の所もあります。洗濯物は短時間で済ませるか、室内干しが安心です。