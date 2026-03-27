この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネルで「【今すぐチェックして】LINEの危険設定5選」と題した動画を公開。多くのユーザーが気づかないうちにオンにしている可能性がある「IDによる友だち追加を許可」設定に潜むプライバシー上のリスクについて、具体的な対策とともに解説した。

ひらい先生は、LINEには個別に設定できる「LINE ID」という識別子があり、このIDを使った友だち検索機能が存在すると説明する。問題となるのは、「IDによる友だち追加を許可」の設定がオンになっている場合だという。この状態では、第三者が何らかの意図で適当なIDを入力して検索した際に、偶然自分のアカウントがヒットしてしまい、見知らぬ相手から友だち追加される可能性があると氏は指摘する。

このような意図しない繋がりを防ぐため、ひらい先生は「この設定は基本的にオフにしておくこと」を強く推奨した。設定画面でスイッチの色がついていない状態が「オフ」であり、この状態にしておくことで、ID検索経由での友だち追加をブロックできると解説した。

LINE IDは、そもそも設定していないユーザーもいるが、もし設定している場合は、この許可設定がプライバシーを守る上で重要な鍵となる。心当たりのないアカウントからの友だち追加に不安を感じるなら、一度自身のLINE設定を見直してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

危険な設定「IDによる友だち追加を許可」
00:12

LINE IDとは何か？
00:27

ID検索で知らない人と繋がるリスク
00:36

プライバシーを守るための推奨設定
00:53

LINE IDの設定場所を確認

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