【ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮】 上映開始日：6月26日より 上映劇場：全国劇場

アニメ「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮」が、全国劇場にて6月26日より上映される。

本作は1980年に公開された「宇宙戦艦ヤマト」の劇場映画「ヤマトよ永遠に」に新たな解釈を加え、全七章に再構成したリメイクシリーズの最新作。前作「第五章 白熱の銀河大戦」は2月20日より上映された。

第六章では引き続き、福井晴敏氏が総監督・シリーズ構成・脚本を担当。ティザービジュアルは麻宮騎亜氏の描き下ろしで、「みんな、黒になる。」というキャッチコピーと共に、黒いヤマトが描かれている。

「ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮」詳細

・上映開始日：6月26日より

・上映劇場：全国劇場

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【『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』特報】【「ヤマトよ永遠に REBEL3199」あらすじ】

時に西暦2207年。あのガミラス本星とイスカンダル星が消滅した事件から二年――。

突如、太陽系に謎の巨大物体〈グランドリバース〉が出現した。

地球防衛軍の善戦虚しく、幾重もの防衛網を易々と突破した〈グランドリバース〉は、悠然と地球の新首都へと降下したのである。

音も無く出現する降下兵の群れ。上陸する多脚戦車。瞬く間に首都は制圧されてゆく。

もはや地球には抗う術はないのか――。

そのとき旧ヤマト艦隊クルーに極秘指令が下った。

「ヤマトへ集結せよ!!」

そこに聞こえてくる謎の歌声。「帰ってきた」と呟く謎の男。

果たして侵略者の驚くべき正体とは!?

人類の命運を賭けて、いま未踏の時空へと宇宙戦艦ヤマトの航海が始まる。

(C)西粼義展／宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会