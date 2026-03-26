【トモダチコレクション わくわく生活】 4月16日 発売予定 価格 パッケージ版：7,128円 ダウンロード版：7,100円

任天堂は3月26日、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」の体験版において、不具合の発生を報告した。

3月25日にサプライズ配信された「トモコレ わくわく生活」の体験版。今回、体験版を最後までプレイした後、本体時刻が午後9時から午前10時までの間にゲームを始めたり、スリープから復帰すると、エラーが発生してゲームが終了する現象が報告された。

本件について任天堂サポート公式Xは、この現象が発生した場合でもセーブデータに影響はなく、製品版へ問題なく引き継げることを発表。あわせて、原因が特定でき次第、続報をお知らせするとしている。

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