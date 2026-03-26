「トモコレ わくわく生活」体験版で不具合が発生。セーブデータには影響なし詳細な条件も公表
【トモダチコレクション わくわく生活】 4月16日 発売予定 価格 パッケージ版：7,128円 ダウンロード版：7,100円
(C) Nintendo
任天堂は3月26日、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」の体験版において、不具合の発生を報告した。
3月25日にサプライズ配信された「トモコレ わくわく生活」の体験版。今回、体験版を最後までプレイした後、本体時刻が午後9時から午前10時までの間にゲームを始めたり、スリープから復帰すると、エラーが発生してゲームが終了する現象が報告された。
本件について任天堂サポート公式Xは、この現象が発生した場合でもセーブデータに影響はなく、製品版へ問題なく引き継げることを発表。あわせて、原因が特定でき次第、続報をお知らせするとしている。
現在『トモダチコレクション わくわく生活』の体験版をプレイ中、エラーが発生してゲームが終了してしまうとのお問い合わせを複数いただいております。- 任天堂サポート (@nintendo_cs) March 26, 2026
調査を進めておりますが、以下の条件において発生を確認しております。…
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