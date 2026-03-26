株式会社カメラのキタムラは、ヤマダデンキLABI池袋本店の2階に「カメラのキタムラ 東京・LABI 池袋本店」を3月27日（金）にオープンする。

カメラのキタムラがヤマダデンキの店舗内に出店するのは初の試み（Apple製品修理サービスを除く）。買取強化店舗として、査定後その場で現金化が可能な体制を整えている。ヤマダデンキ内に出店することで、カメラ機材を売却した後にそのまま商品の購入へ充てるといった利便性もアピールしている。

中古品の販売については、店頭在庫に加えてキタムラのネットサービスを活用。全国の店舗から希望の商品を取り寄せることが可能となっている。型落ちのデジタルカメラや、フィルムカメラなどの生産完了品も幅広く取り揃える。

また証明写真の撮影や、35mmフィルムの現像、写真データのプリントサービスも提供。これらは予約不要で最短即日の受け取りに対応する。

店舗名

カメラのキタムラ 東京／LABI池袋本店

オープン日

2026年3月27日（金）

営業時間

10時00分～22時00分

所在地

東京都豊島区東池袋1-5-7 ヤマダデンキLABI池袋本店 2階