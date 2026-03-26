【METAL BUILD 初音ミク】 予約開始：4月3日 10月 発売予定 価格：36,300円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD 初音ミク」を10月に発売する。4月3日より予約を開始する予定で、価格は36,300円。

本製品は、ボーカロイド「初音ミク」を、同社の超合金の技術と、デザインアレンジが融合した完成品アクションフィギュアブランド「METAL BUILD（メタルビルド）」で商品化したもの。

METAL BUILDで培われた合金製アクションフィギュアの設計技術をもとに、布製衣装やワイヤー入りPVCシート製ツインテールといった複合素材の使用、金属感を活かしたデザインアレンジ、そしてデザインの魅力をより際立たせる美麗な彩色と、様々なクリエイターの「創作の連鎖」によって商品化している。

今回同社の公式サイト「魂ウェブ」にて本製品の商品詳細を公開しており、メタルボディで表現された初音ミクの様々な姿を画像で確認できるほか、メタかわな詳細を確認できるSPECIAL PVもXで公開している。

また3月27日よりTAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて開催されるイベント「METAL BUILD EXPO」にて本製品の初展示も行なっており、様々なポーズをとる初音ミクの姿を確認することができる。

「METAL BUILD 初音ミク」

サイズ：全高 約180mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC セット内容本体交換用手首パーツ左右各3種音響ガジェット交換用表情パーツ3種交換用前髪パーツ（ヘッドドレス付）布製衣装一式バックパックAバックパックB右手首アーマー交換用ツインテール左右台座一式※軟質部位がある場合は、曲げたままにしておくと変形しますので注意してください。

可動とデザインを両立したアレンジに布製衣装やワイヤー入りPVCシート製のツインテールといった複合素材を用いてMETAL BUILD化。※軟質部位がある場合は、曲げたままにしておくと変形しますので注意してください。

布製衣装を着用した状態でも、様々なアクションが可能。

右向き目線の笑顔パーツが付属。本体の優秀な可動を活かしたポージングと合わせると、不敵な表情を演出できる。

左向き目線の叫び顔パーツが付属。音響ガジェットとあわせて、ライブ風景のような躍動感のあるポージングが可能。

かかとの一部を展開することで、接地面積を拡大しアクション時の安定感を高める。

目を閉じた歌唱顔パーツが付属。フレキシブルに動くPVCシート製ツインテールとともに、歌っている瞬間を切り取ったような情景を生み出す。

METAL BUILDの技術でアレンジされた本体。各所に金属光沢のある合金製関節を使用することで「史上初の女性キャラクターMETAL BUILD」としての魅力を発揮する。

背面はメカニカルなアレンジで可動に最適なデザインになっており、上体を大きく反らせたポージングも美しく決まる。

多重の軸関節で構成された股関節によって、腰部を起点にして大きく前後屈可動ができる。

多重の軸関節で構成された股関節によって、腰部を起点にして大きく前後屈可動ができる。

ホロ箔を使用した専用台座も付属。

「METAL BUILD EXPO」展示内容

(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※画像はイメージです。

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