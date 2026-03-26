ÃÛ47Ç¯¤Ï¤Þ¤ÀÃÛÀõ!? °Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡ÊRCÂ¤¡Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Î¡È¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¼÷Ì¿¡É¡Ú°ìµé·úÃÛ»Î¤¬²òÀâ¡Û
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡ÊRCÂ¤¡Ë¤Î¼÷Ì¿¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÀÇË¡¾å¤Î·×»»¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë´ð½à¡ÖË¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¡×¤Ï47Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï47Ç¯¤Ê¤É¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÈÃÛÀõ¡É¤ÎÉôÎà¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìµé·úÃÛ»Î¡¦·ú»³¹¸»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¡Î¿·ÁõÈÇ¡Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤Ç¥À¥Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡ÊRCÂ¤¡Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡È¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¼÷Ì¿¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÇË¡¾å¤Î¼÷Ì¿¡¦Ë¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Î47Ç¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÈÃÛÀõ¡É!?
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡ÊRCÂ¤¡Ë¤Î¼÷Ì¿¤Ï100Ç¯°Ê¾å
ÆüËÜ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡ÊRCÂ¤¡Ë¤«Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡ÊSRCÂ¤¡Ë¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÅ´¹ü¡ÊSÂ¤¡Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¼çÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾Ê¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡ÊSRCÂ¤¡Ë¤â¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÃæ¤ËÅ´¹ü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡ÊRCÂ¤¡Ë¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼÷Ì¿¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¶íÂÎ¤Ç¤¢¤ëÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤äÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤òÀµ³Î¤Ë¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶íÂÎ¤Ç¤¢¤ëÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³°Áõ¤Ç¤¢¤ëÅÉÁõ¤ä¥¿¥¤¥ë¤¬¿Í´Ö¤ÎÈéÉæ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Ï¿À·Ð¡¢µëÇÓ¿åÀßÈ÷¤ÏÆâÂ¡¡¢¶íÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬Æù¤ÇÅ´¶Ú¤¬¹ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¿Í´Ö¤È°ã¤¤¡¢¶íÂÎ¤µ¤¨»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ÎÂ¾¤ò¼è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¼÷Ì¿¡á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼÷Ì¿¡×¤Ê¤Î¤À¡£
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÎò»Ë¤Ï¥í¡¼¥Þ»þÂå¤«¤é
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºàÎÁ¤¬È¯ÌÀ¤µ¤ì¤Æ100Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤Î»þÂå¤«¤éÂ¸ºß¤¹¤ëÎò»Ë¤Î¸Å¤¤ÁÇºà¤À¡£½é´ü¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ï²Ð»³³¥¤¬¸¶ÎÁ¤Ç¡¢¥í¡¼¥Þ¤ÎÍÌ¾¤Ê¥Ñ¥ó¥Æ¥ª¥ó¿ÀÅÂ¡Ê128Ç¯º¢¡Ë¤Î´ðÁÃ¤â¥í¡¼¥Þ¥ó¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦½é¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ï¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥ÈŽ¥¥Ú¥ì¤ÎÀß·×¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥óÄÌ¤ê¤Î½¸¹ç½»Âð¡×¡Ê1903Ç¯¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢º£¤â¸½Ìò¤Î·úÊª¤À¡£
ÆüËÜ½é¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È½»Âð¤Ï¡©
ÆüËÜ¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Ç¤ÏÄ¹ºê¸©¤Î·³´ÏÅç¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È·²¡Ê1916Ç¯¡Ë¤¬½é¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ1923Ç¯¤Î´ØÅìÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¶¯¤¤Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î·úÊª¤¬·úÃÛ¤Î¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±½á²ñ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡Ê1926Ç¯¡Ë¤ä»ÍÃ«¥³¡¼¥Ý¥é¥¹¡Ê1956Ç¯¡Ë¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¤¹¤Ç¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¼÷Ì¿¤¬Íè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÉôÀßÈ÷¤ÎÎô²½¤È¡¢¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤Ä¤·ú¤ÆÂØ¤¨¾ò·ï¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½Âå¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î´ðËÜºàÎÁ¤Ï¿å¤È¥»¥á¥ó¥È¤Èº½¤È¹üºà¡Êº½ÍøÅù¡Ë¤Ç¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¡ÖÃæÀ²½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬³°Åª±Æ¶Á¤È·ÐÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÃæÀ²½¤¹¤ë¤È¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¶¯ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£Ä¹¤¯ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ê¤Ò¤Ó¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤ÆÃæ¤Ë¿å¤¬Æþ¤ê¡¢Ãæ¤ÎÅ´¶Ú¤¬»¬¤Ó¤ÆÇúÎö¤òµ¯¤³¤·¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬ÇíÎ¥¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¤«¤Ö¤ê¸ü¤µ¤¬¤Ê¤¯Å´¶Ú¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ ½ÐÅµ¡§¡Ø¡Î¿·ÁõÈÇ¡Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤Ç¥À¥Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÂÑµ×Ç¯¿ô¤Ï¡¢ÈÓÄÍÍµ¡Ø·úÊª¤Î°Ý»ý´ÉÍý¡Ù¡Ê1979Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï117Ç¯¡¢ÂçÂ¢¾Ê¼çÀÇ¶É¡Ö¸ÇÄê»ñ»º¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Î»»ÄêÊý¼°¡×¡Ê1951Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï120Ç¯¡¢³°Áõ¤ò¤¹¤ì¤Ð150Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤âÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ï³°Áõ¤ò¤¤Á¤ó¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ì¤Ð100Ç¯°Ê¾å¤ÎÂÑµ×À¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¤«¤Ö¤ê¤Î¸ü¤µ¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¼÷Ì¿¤ò·è¤á¤ë
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î·úÊª¤ò¿·ÃÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂÇÀßÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÇÛ¶Ú¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Å´¶Ú¤ÎËÜ¿ô¤ÈÇÛ¶ÚÍ×ÎÎ¤ò¸¡ºº¤¹¤ë¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤«¤Ö¤ê¸ü¤µ¡×¤âÉ¬¤º¸¡ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤«¤éÆâÉô¤ÎÅ´¶Ú¤Þ¤Ç¤ÎºÇÃ»µ÷Î¥¤¬¤É¤ì¤À¤±¸ü¤¤¤«¤À¤«¤é¤À¡£
JASS5¡ÊÆüËÜ·úÃÛ³Ø²ñ´©¹Ô¡Ë¤Ç¤ÏÉ½¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤«¤Ö¤ê¸ü¤µ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÉÊ¼Á¤òÊÝ¤ÄÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¾®¤Ï20Ð°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Î30Ð°Ê¾å¤ÏÉ¬Í×¤À¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¤«¤Ö¤ê¸ü¤µ¤Î´ð½àÉ½ ½ÐÅµ¡§¡Ø·úÃÛ¹©»öÉ¸½à»ÅÍÍ½ñ¡¦Æ±²òÀâ¡¡JASS¡Ò5¡ÓÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹©»ö¡Ù
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹ÊýË¡
¿·ÃÛ¤Î¤È¤¤Ï´°À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¤Ö¤ê¸ü¤µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÐÇ¯¤äÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç³°Áõºà¤ä¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬ÇíÎ¥¡¦Íî²¼¤·¤ÆÅ´¶Ú¤¬Ïª½Ð¤·¤¿¤È¤¤ÏÄ´ºº¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤â¤·ÉÔÂ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ü¹©¤Î½é´üÉÔÎÉ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ°Ê¹ß20Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë°ÛÊª¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê½é´üÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ë¡£
³°Áõ¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹³°Áõ¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ò³°Éô¤Î±Æ¶Á¡Ê»ç³°Àþ¡¦±«¡¦Àã¡¦É÷¡¦ÇÓ¥¬¥¹Åù¡Ë¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Î»Å¾åºà¡Ê¥â¥ë¥¿¥ë¡¦¥¿¥¤¥ë¡¦ÅÉÁõ¡¦¶âÂ°¥Ñ¥Í¥ëÅù¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÃæÀ²½¤ÏÉ½ÌÌÎô²½¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢É½ÌÌ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëºàÎÁ¤ÎÂÑµ×À¤¬¶¯¤¤¤Û¤É¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÂÇ¤ÁÊü¤·»Å¾å¤²¤è¤êÅÉÁõ¤ä¥¿¥¤¥ë»Å¾å¤²¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤êÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¡£
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤Ë¤ª¤±¤ë»Å¾åºà¤ÎÎô²½¿ÇÃÇ¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½Å¤Í¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤À¤¬¡¢ËÉ¿å¤äÅÉÁõ¡¢¥¿¥¤¥ë¡¢ÇÛ´É¤Ê¤É¤È¤Ï°Û¤Ê¤êÍÆ°×¤ËÂØ¤¨¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¼÷Ì¿¤¬¡¢Â¨¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼÷Ì¿¤È¿´ÆÀ¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
·ú»³ ¹¸
1µé·úÃÛ»Î